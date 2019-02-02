Халк: «Я был очень привязан к Дзюбе, он просил меня вернуться»

Бразильский форвард «Шанхай СИПГ» Халк вспомнил своего бывшего одноклубника по «Зениту» Артёма Дзюбу.

Дзюба — очень хороший человек. Он никогда не нервничал, всегда был радостным в раздевалке, всегда получал удовольствие от игры, как будто от танца. Я был очень привязан к Дзюбе. Я всегда с удовольствием играл на него, с моих передач он забил много мячей. Дзюба — очень подвижный нападающий, он очень хорошо играет головой. Несмотря на высокий рост, он очень техничен.

Когда я уехал в Китай, Дзюба очень грустил и присылал мне сообщения, в которых просил меня вернуться. Может быть, мы еще когда-нибудь сыграем вместе. С таким же успехом, как и раньше.