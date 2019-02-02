Эррера: «Сульшер извлекает максимум из своих игроков»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера отметил, что с назначением на пост главного тренера Оле-Гуннара Сульшера игроки МЮ стали показывать свой лучший футбол.

У Оле есть этот подход к некоторым футболистам, при нём они начинают показывать свой лучший футбол. Он извлекает максимум из Рэшфорда, из Погба, Марсьяля и Лингарда. А это не так просто.

Когда мы говорим о тренерах, то слишком много внимания уделяем тактике. Но самое сложное для тренера – извлекать лучшие качества из своих лучших игроков, и этому тренеру как раз удаётся это делать. Мы все это видим.