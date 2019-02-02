Эррера: «Сульшер извлекает максимум из своих игроков»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Ньюкасл 1.42 4.3 8.5
18:00 сегодня  Эвертон -:-  Вулверхэмптон - - -
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Фулхэм - - -
18:00 сегодня  Челси -:-  Хаддерсфилд 1.22 6.3 13
18:00 сегодня  Бернли -:-  Саутгемптон 2.6 3.3 2.7
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Уотфорд 2.55 3.2 2.85
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Борнмут 2.95 3.4 2.35
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Леванте -:-  Хетафе 2.35 3.3 3.05
18:15 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Атлетик Б - - -
20:30 сегодня  Барселона -:-  Валенсия - - -
22:45 сегодня  Сельта -:-  Севилья 3.45 3.6 2.05
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Кьево 1.97 3.45 3.9
20:00 сегодня  Наполи -:-  Сампдория 1.35 4.8 9.3
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Парма - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Фортуна 1.42 4.8 6.9
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Вердер 3.9 3.9 1.85
17:30 сегодня  Герта -:-  Вольфсбург 2.3 3.4 3.1
17:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Боруссия Д 3.2 3.5 2.2
17:30 сегодня  Байер -:-  Бавария 5.5 4.2 1.57
20:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Боруссия М 2.45 3.35 2.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня  Ренн -:-  Амьен 1.6 3.75 6
22:00 сегодня  Монако -:-  Тулуза 1.75 3.7 4.65
22:00 сегодня  Анже -:-  Дижон 2 3.35 3.9
23:00 сегодня  Реймс -:-  Марсель 2.7 3.15 2.7
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 5.5 4 1.57
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.53 4.2 5.75
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.73 3.75 4.4
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 2.35 3.25 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля -:- Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 2.1 3.3 3.05
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия -:- Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак -:- Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли -:- Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВораВора -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани -:- Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер -:- Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб КукесКукес - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.4 3.27 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.85 3.3 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.85 3.25 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.27 3.55 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.5 3.3 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.4 3.2 2.85
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.65 3.17 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.42 4.17 7.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.77 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.5 3.23 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.6 3.8 5.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 2.3 3.17 3.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.2 3.25 2.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2 3.15 3.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.5 3.1 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.75 3.8 4.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2 3.45 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 2.05 3.4 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.4 4.4 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.35 3.37 2.85
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.85 3.57 4.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.2 3.15 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 2.3 3.37 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.12 3.05 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.27 5.3 11.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.1 3.55 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1.63 3.65 5.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.9 2.95 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.5 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 2.2 3.27 3.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 1.87 3.6 3.95
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 3:1 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.25 4.5 25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:2 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.75 3 2.1
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3:1 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.1 2.9 3.85
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо -:- Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3 3 2.45
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 1:1 Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес 2:2 Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:1 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
04:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон -:- Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге -:- Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.6 3.55 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.75 4.05 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.58 4.1 5.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 9 5.6 1.28
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1.8 3.4 4.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.5 3.1 2.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.5 3.1 2.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.4 4.2 7.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 1.55 3.7 6
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 3:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.45 4.5 5.9
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 2.05 3.3 3.5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 4.3 3.1 1.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1.45 4.3 6.3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.55 3.8 5.8
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.25 3.3 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.35 3.3 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.6 3.8 5.2
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 2:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.1 8 17
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 2.75 2.9 2.7
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.35 3.35
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1.95 3.2 4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 3 3.2 2.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.77 3.55 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.55 3.67 6.5
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.85 2.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.3 2.9 3.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 2.95 4.6
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК -:- Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 4.35 4.5 1.57
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.22 5.7 17
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн -:- Логотип футбольный клуб ПаневежисПаневежис - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция -:- Логотип футбольный клуб ГКС ЯстржебиеГКС Ястржебие - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз -:- Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ГомельГомель -:- Логотип футбольный клуб Белшина (Бобруйск)Белшина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Бенатки над ЖизеруБенатки над Жизеру -:- Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб МинскМинск -:- Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина -:- Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Сьярка Тар (Тарнобрцег)Сьярка Тар - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Видзев (Лодзь)Видзев - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 7.3 5 1.35
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина -:- Логотип футбольный клуб ЗнДЗнД - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб СандвикенСандвикен - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фремад Амагер (Копенгаген)Фремад Амагер -:- Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВиборгВиборг -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АуэрбахАуэрбах -:- Логотип футбольный клуб Хеми ЛейпцигХеми Лейпциг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг -:- Логотип футбольный клуб ТваакерсТваакерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек -:- Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилс -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль -:- Логотип футбольный клуб Интер Т (Турку)Интер Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
23:30 сегодня  США -:-  Коста-Рика - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас 1:2 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
06:00 74’ Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:3 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 1.7 3.85 4.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.5 3.25 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.25 6 9.5
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 3:1 Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.15 3.2 3.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4.95 3.67 1.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.3 5 9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.05 3.4 3.35
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 3 3.3 2.25
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур -:- Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас -:- Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун -:- Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун -:- Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс -:- Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун -:- Логотип футбольный клуб Кардифф МЮКардифф МЮ - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун -:- Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.07 9.5 24
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 2.45 3.2 2.8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 2.6 3.2 2.7
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Эррера: «Сульшер извлекает максимум из своих игроков»

сегодня, 06:26

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера отметил, что с назначением на пост главного тренера Оле-Гуннара Сульшера игроки МЮ стали показывать свой лучший футбол.

У Оле есть этот подход к некоторым футболистам, при нём они начинают показывать свой лучший футбол. Он извлекает максимум из Рэшфорда, из Погба, Марсьяля и Лингарда. А это не так просто.

Когда мы говорим о тренерах, то слишком много внимания уделяем тактике. Но самое сложное для тренера – извлекать лучшие качества из своих лучших игроков, и этому тренеру как раз удаётся это делать. Мы все это видим. 

Бывший игрок МЮ Гари Невилл выразил мнение, что оценку работе Сульшера следует давать только в конце сезона.

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