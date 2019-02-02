Почеттино: «Футбол как Формула-1 – для победы нужны подходящие инструменты»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал тот факт, что второе трансферное окно подряд «шпоры» остаются без приобретений.

Мы были в ожидании сделок, которые могли произойти или не произойти, как во время любого трансферного окна.

Я хотел укрепить состав, но если нам не удаётся подписать кого-либо, я всё равно должен продолжать придерживаться проекта клуба. Если вы взглянете на таблицу, мы на хорошей позиции, но случиться может всякое.

Вы приходите работать в футбол, потому что хотите победить. Кричать «я победитель!» – легко, но если у вас нет подходящих инструментов, добиться побед будет непросто, прямо как в Формуле-1.