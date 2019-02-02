Эмери: «Тяжело найти такого тренера, который был бы лучше Гвардиолы»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча с «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура АПЛ поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

Я анализировал много команд и их тренеров и считаю, что тяжело найти такого тренера, который был бы лучше Гвардиолы. У него выдающаяся карьера.

Мы начинали вместе. Он тренировал вторую команду «Барселоны», а я работал с «Лоркой» и «Альмерией». Я многому научился, глядя на его команду. Это здорово, когда тренеры узнают друг от друга что-то новое. Считаю, что среди всех тренеров мира он делает свою работу лучше всего.

Да, у него была возможность брать лучших игроков в «Барселоне», «Баварии» и «Ман Сити». Каждый год, он прогрессирует вместе с выдающимися футболистами и за некоторых игроков платит большие деньги. Но именно он привёл их в эти клубы и в каждой команде делал с ними шаг вперёд. Это качество заставляет меня утверждать, что он лучший.