Сарри: «В Англии очень сложно тренировать игроков и делать их сильнее»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри посетовал на то, что плотный график лондонцев мешает тренировочному процессу.

В Англии очень сложно тренировать команду. С августа вы играете каждые три дня, и на протяжении пяти месяцев есть только одна неделя, во время которой нет матчей.

Поэтому делать игроков и команду сильнее становится очень сложно. Мы пытаемся что-то изменить в этом плане, но у нас мало времени. Сейчас мы работает над нашей атакой, но времени очень мало.