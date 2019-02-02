Кокорин и новички «Зенита» заявлены для участия в Лиге Европы

сегодня, 17:26

«Зенит» опубликовал заявку для участия в плей-офф раунде Лиги Европы. В турнире смогут принять участие новопришедший защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и нападающий Сердар Азмун. Также в заявке Александр Кокорин, который продолжает находиться в СИЗО.

Полный список заявленных игроков выглядит так: вратари Михаил Кержаков и Андрей Лунёв; защитники Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий; полузащитники Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани; нападающие Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче». Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, ответный - 21 февраля в Санкт-Петербурге.