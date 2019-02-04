Парехо продлил контракт с «Валенсией»

сегодня, 13:12

Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что полузащитник Даниэль Парехо продлил контракт со своей командой.

Срок нового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2022 года. В контракте прописана сумма отступных в размере 50 млн евро.