«Кристал Пэлас» желает подписать Кэхилла

сегодня, 11:08

Защитник «Челси» Гари Кэхилл может продолжить карьеру в «Кристал Пэлас», об этом сообщают СМИ .

Потенциальная сделка может произойти следующим летом, когда контракт игрока с «синими» подойдет к концу.

Ранее на ветерана также претендовал «Ювентус».