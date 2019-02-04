Московское «Динамо» сыграло вничью с ташкентским «Локомотивом» в контрольном поединке.
«Динамо» - «Локомотив» 1:1 (1:0)
Голы: Марков 5 - Гафуров 61
Состав «Динамо»: Лещук, Козлов, Морозов, Шунин, Хольмен (Евгеньев 63), Юсупов, Жоаозиньо (Липовой 63), Тетте (Соу 60), Луценко (Панченко 60), Марков (Черных 60), Кардозу (Грулев 63).
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.
Предупреждение: Шунин 21.
Напомним, что недавно «Зенит» обыграл «Эльче» в товарищеском поединке.
Хотелось бы внятного нападающего. Женьке тяжело и создавать и завершать.
Жози еще действительно пытается играть на атаку. Остальные...я не знаю что с нашими игроками в линии нападения
Хотелось бы внятного нападающего. Женьке тяжело и создавать и завершать.
Жози еще действительно пытается играть на атаку. Остальные...я не знаю что с нашими игроками в линии нападения
Не позорься своей не грамотностью.
Не позорься своей не грамотностью.