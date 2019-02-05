Дмитрий Комбаров: «Нас не заставляли поддерживать Глушакова»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на слова бывшего игрока команды Александра Самедова, который недавно заявил, что футболистов заставили надеть футболки в поддержку Дениса Глушакова.
Что касается Самедова, видел, как из-за маленькой фразы «Дали майку, и я надел» все взбунтовались. Думаю, просто кому-то надо поднять шум вокруг «Спартака», внести дисбаланс в строящийся коллектив, разругать кого-то с кем-то. А Саша ничего такого не сказал вообще. Вкратце, всё было так. За неделю до этого был общекомандный разговор, будем ли менять капитана и так далее. Олег Георгиевич всех спросил, команда единогласно ответила, что всё нормально. В тот момент было огромное давление со стороны семейных, околофутбольных вопросов, поэтому инициативной группой вместе с тренером решили Дениса поддержать. Вы же не думаете, что для того, чтобы поддержать кого-то после травмы, команда в полном составе едет куда-то, покупает майки, надевает их?! Конечно, их приносят и раздают администраторы.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Если бы это сказал кто то другой , я бы еще может быть засомневался в словах Самедова. Но когда это звучит от одного из членов ОПГ "Ромашка" - это вызывает просто смех!!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Если бы это сказал кто то другой , я бы еще может быть засомневался в словах Самедова. Но когда это звучит от одного из членов ОПГ "Ромашка" - это вызывает просто смех!!!
Сколько языков знаете.?? Начнём с Турецкого ну .ладно .Ваще языку ближе Сербии или Плоский. Ну ладно .RUSSI сколько язычний люди живут ? Я в детстве передачи А.Б.В.Г.Д.Е.К.А.не смотрел.
Сколько языков знаете.?? Начнём с Турецкого ну .ладно .Ваще языку ближе Сербии или Плоский. Ну ладно .RUSSI сколько язычний люди живут ? Я в детстве передачи А.Б.В.Г.Д.Е.К.А.не смотрел.
Даже вмешиваться не хочу!
Даже вмешиваться не хочу!
Прокололся кривоногий, что в "Спартаке" одно лицемерие, даже не заметил, как прокололся... То есть реально, по его словам, когда футболисты в "Спартаке" кого-то поддерживают, им полностью плевать, тупо какие футболки принесут, те и оденут.
Прокололся кривоногий, что в "Спартаке" одно лицемерие, даже не заметил, как прокололся... То есть реально, по его словам, когда футболисты в "Спартаке" кого-то поддерживают, им полностью плевать, тупо какие футболки принесут, те и оденут.
Вот стоит ли овчинка выделки ???
Вот стоит ли овчинка выделки ???