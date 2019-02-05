Дмитрий Комбаров: «Нас не заставляли поддерживать Глушакова»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.35 3.15 3.5
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 28’ Логотип футбольный клуб НантНант 1:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 29’ Логотип футбольный клуб МетцМетц 0:1 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 29’ Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа 0:2 Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 28’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 28’ Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 0:0 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:2 Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.25 6.1 10.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 2:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 2:0 Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 52’ Логотип футбольный клуб ХоброХобро 4:0 Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Дмитрий Комбаров: «Нас не заставляли поддерживать Глушакова»

сегодня, 18:19

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на слова бывшего игрока команды Александра Самедова, который недавно заявил, что футболистов заставили надеть футболки в поддержку Дениса Глушакова.

Что касается Самедова, видел, как из-за маленькой фразы «Дали майку, и я надел» все взбунтовались. Думаю, просто кому-то надо поднять шум вокруг «Спартака», внести дисбаланс в строящийся коллектив, разругать кого-то с кем-то. А Саша ничего такого не сказал вообще. Вкратце, всё было так. За неделю до этого был общекомандный разговор, будем ли менять капитана и так далее. Олег Георгиевич всех спросил, команда единогласно ответила, что всё нормально. В тот момент было огромное давление со стороны семейных, околофутбольных вопросов, поэтому инициативной группой вместе с тренером решили Дениса поддержать. Вы же не думаете, что для того, чтобы поддержать кого-то после травмы, команда в полном составе едет куда-то, покупает майки, надевает их?! Конечно, их приносят и раздают администраторы.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z ответил Ravshan878
   59 / 784
сегодня в 20:42
Теперь вы мой учитель по РУССКОМУ ЯЗЫКУ. С чего начнём.???
Твой текст: Хватить всякие мелочи писать. Нужно на всегда эту тему закрыт. Что за эти мужики Мой текст: Хватит, всякие мелочи писать. Нужно навсегда эту тему закрыть. Что, за эти мужики?(правильнее написать: Что это за мужики?). Всё же, ты, обиделся!
STVA 1
STVA 1
   95 / 784
сегодня в 20:36
У каждого своя правда.
Nikola45
Nikola45
   15 / 784
сегодня в 20:36
ФЕДУН: Распространите среди команды! А кто не возьмет воду отключим ))
Ravshan878
Ravshan878
   41 / 784
сегодня в 20:28
Теперь вы мой учитель по РУССКОМУ ЯЗЫКУ. С чего начнём.???
300liteyniy100
300liteyniy100
   227 / 784
сегодня в 20:28
    Sergey Z
    Sergey Z ответил Ravshan878
       59 / 784
    сегодня в 20:26
    А вы внимание не обращайте. Ошибки.....Кто не ошибается. Сколько языков знаете.?? Начнём с Турецкого ну .ладно .Ваще языку ближе Сербии или Плоский. Ну ладно .RUSSI сколько язычний люди живут ? Я в детстве передачи А.Б.В.Г.Д.Е.К.А.не смотрел.
    Да, я тебе не в обиду!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 784
    сегодня в 20:15
    Дмитрий Комбаров: «Нас не заставляли поддерживать Глушакова»
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Если бы это сказал кто то другой , я бы еще может быть засомневался в словах Самедова. Но когда это звучит от одного из членов ОПГ "Ромашка" - это вызывает просто смех!!!
    Ravshan878
    Ravshan878
       41 / 784
    сегодня в 20:13
    Видите опять ошибки иногда зрения подводить.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил Sergey Z
       41 / 784
    сегодня в 20:12
    А вы внимание не обращайте. Ошибки.....Кто не ошибается.
    Сколько языков знаете.?? Начнём с Турецкого ну .ладно .Ваще языку ближе Сербии или Плоский. Ну ладно .RUSSI сколько язычний люди живут ? Я в детстве передачи А.Б.В.Г.Д.Е.К.А.не смотрел.
    cska plus
    cska plus
       24 / 784
    сегодня в 20:05
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
         125 / 784
      сегодня в 19:44
      Господа красно-белые, это ваши проблемы.
      Даже вмешиваться не хочу!
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         87 / 784
      сегодня в 19:39
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик
           2 / 784
        сегодня в 19:33
        "Вы же не думаете, что для того, чтобы поддержать кого-то после травмы, команда в полном составе едет куда-то, покупает майки, надевает их?! Конечно, их приносят и раздают администраторы."

        Прокололся кривоногий, что в "Спартаке" одно лицемерие, даже не заметил, как прокололся... То есть реально, по его словам, когда футболисты в "Спартаке" кого-то поддерживают, им полностью плевать, тупо какие футболки принесут, те и оденут.
        oFANATo
        oFANATo
           85 / 784
        сегодня в 19:33
        ОПРАВДЫВАЕТСЯ БРАТ КОМБАРИК, ЗНАЧИТ САМЕДОВ ПРАВДУ СКАЗАЛ
        Sergey Z
        Sergey Z ответил Купил чемпионство на юбилей Симоняна
           59 / 784
        сегодня в 19:32
        Человек из Узбекистана, ему простительно.
        Я его не оскорбляю, просто, намёк на то, что русский язык сложный!
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик
           2 / 784
        сегодня в 19:32
        Понятно, что Комбаров будет врать до последнего, из ОПГшников он самый бесполезный и бесталанный (впрочем, и среди футболистов РПЛ, да и ФНЛ наверняка).
        Купил чемпионство на юбилей Симоняна
        Купил чемпионство на юбилей Симоняна ответил Sergey Z
           37 / 784
        сегодня в 19:31
        При всём уважении к тебе - три предложения, четыре ошибки.
        Человек из Узбекистана, ему простительно.
        Sergey Z
        Sergey Z ответил Ravshan878
           59 / 784
        сегодня в 19:28
        Хватить всякие мелочи писать. Нужно на всегда эту тему закрыт. Что за эти мужики .
        При всём уважении к тебе - три предложения, четыре ошибки.
        Sergey Z
        Sergey Z
           59 / 784
        сегодня в 19:24
        Бред какой-то несёт!!!
        Ravshan878
        Ravshan878
           41 / 784
        сегодня в 19:19
        Хватить всякие мелочи писать. Нужно на всегда эту тему закрыт. Что за эти мужики .
        RIR68
        RIR68
           67 / 784
        сегодня в 19:17
        ОПГ Ромашка победила ОПГ Сирень)
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           20 / 784
        сегодня в 19:15
        Вот со стороны...без всякой предвзятости подумать....а того ли масштаба фигура Глушакова...вот чисто по футбольному.....Что бы прогонять Карреру...Чтоб вызывать негодавание трибун... Чтоб ругались Кафельниковы и Комбаровы...Чтоб выгонять Ерёменко...
        Вот стоит ли овчинка выделки ???
        ermak6848
        ermak6848
           110 / 784
        сегодня в 19:12
        скоро разберутся сами как в турнирной таблице висяк появится...
        ermak6848
        ermak6848 ответил Scuderia Ferrari
           110 / 784
        сегодня в 19:11
        По сути это гражданская война.
        пора" вводить " войска от ЦСКА....
        Купил чемпионство на юбилей Симоняна
        Купил чемпионство на юбилей Симоняна
           37 / 784
        сегодня в 19:03
        Смешной клуб со смешными персонажами. Тарасовка, продолжай веселить.
        shu
        shu
           466 / 784
        сегодня в 19:00
        Одна шайка
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari
           6 / 784
        сегодня в 18:50
        По сути это гражданская война.
        Miaf
        Miaf
           16 / 784
        сегодня в 18:49
        Пора прощаться с Глушаковым и Комбаровым, они создают плохую обстановку в команде
        1 команда
        1 команда
           198 / 784
        сегодня в 18:34
        Самедов имел совесть, потому и поперли из хрюшатника.
        SHMEL
        SHMEL
           29 / 784
        сегодня в 18:24
        Больше верю арбузнику,чем кривоногому.
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