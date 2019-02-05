Дмитрий Комбаров: «Нас не заставляли поддерживать Глушакова»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на слова бывшего игрока команды Александра Самедова, который недавно заявил, что футболистов заставили надеть футболки в поддержку Дениса Глушакова.

Что касается Самедова, видел, как из-за маленькой фразы «Дали майку, и я надел» все взбунтовались. Думаю, просто кому-то надо поднять шум вокруг «Спартака», внести дисбаланс в строящийся коллектив, разругать кого-то с кем-то. А Саша ничего такого не сказал вообще. Вкратце, всё было так. За неделю до этого был общекомандный разговор, будем ли менять капитана и так далее. Олег Георгиевич всех спросил, команда единогласно ответила, что всё нормально. В тот момент было огромное давление со стороны семейных, околофутбольных вопросов, поэтому инициативной группой вместе с тренером решили Дениса поддержать. Вы же не думаете, что для того, чтобы поддержать кого-то после травмы, команда в полном составе едет куда-то, покупает майки, надевает их?! Конечно, их приносят и раздают администраторы.