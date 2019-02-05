Дмитрий Комбаров: «За свои слова Кафельникову придётся ответить»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на критику со стороны бывшего теннисиста Евгения Кафельникова.

Я не сильно увлекался теннисом, но, конечно, знал, кто такой Кафельников. Это его дело, но человек портит себе имя. Например, когда я перешёл в «Спартак», мне о нём уже говорили, как он иногда себя ведёт. А потом убедился на собственном примере, какие выдумки он распространяет. Честно, не понимаю его: человек сам был спортсменом, должен понимать психологию, как его слова могут отразиться. Все нападки Кафельникова в мою сторону и в сторону «Спартака» — это следствие его невостребованности в жизни после спорта.

Мы лично не знакомы. Я однажды поднимался в ложу после матча к друзьям, а он шёл навстречу. И вдруг остановился, отвернулся, типа не видит, приложил к уху телефон – вот и всё. А его товарищи со мной фотографировались.

Чтобы я сделал, если бы он не отвернулся? Посмотрел бы ему в лицо – и всё. Если честно, я сам за ним не слежу, но какие-то темы всё равно долетают, то из прессы, то просто кто-то скинет на телефон. За свои слова Кафельникову когда-то придётся ответить, скажем так, для начала привести свои доказательства. Но пока мы это оставим. Думаю, он просто не может справиться со злобой из-за личных проблем, ему нужно грязь как-то выместить..