Дмитрий Комбаров: «За свои слова Кафельникову придётся ответить»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.35 3.15 3.5
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 27’ Логотип футбольный клуб НантНант 1:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 28’ Логотип футбольный клуб МетцМетц 0:1 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 28’ Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа 0:2 Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 27’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 27’ Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 0:0 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:2 Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.25 6.1 10.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 2:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 2:0 Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 51’ Логотип футбольный клуб ХоброХобро 4:0 Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Дмитрий Комбаров: «За свои слова Кафельникову придётся ответить»

сегодня, 18:10

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на критику со стороны бывшего теннисиста Евгения Кафельникова.

Я не сильно увлекался теннисом, но, конечно, знал, кто такой Кафельников. Это его дело, но человек портит себе имя. Например, когда я перешёл в «Спартак», мне о нём уже говорили, как он иногда себя ведёт. А потом убедился на собственном примере, какие выдумки он распространяет. Честно, не понимаю его: человек сам был спортсменом, должен понимать психологию, как его слова могут отразиться. Все нападки Кафельникова в мою сторону и в сторону «Спартака» — это следствие его невостребованности в жизни после спорта.

Мы лично не знакомы. Я однажды поднимался в ложу после матча к друзьям, а он шёл навстречу. И вдруг остановился, отвернулся, типа не видит, приложил к уху телефон – вот и всё. А его товарищи со мной фотографировались.

Чтобы я сделал, если бы он не отвернулся? Посмотрел бы ему в лицо – и всё. Если честно, я сам за ним не слежу, но какие-то темы всё равно долетают, то из прессы, то просто кто-то скинет на телефон. За свои слова Кафельникову когда-то придётся ответить, скажем так, для начала привести свои доказательства. Но пока мы это оставим. Думаю, он просто не может справиться со злобой из-за личных проблем, ему нужно грязь как-то выместить..

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   110 / 784
сегодня в 20:49
ну вот опять мини " Угроза ", а потом стулом по голове ....
Томик
Томик
   380 / 784
сегодня в 20:48
Дима расстроил. Много лет был о нём лучшего мнения, не смртря на все наезды. Такую чушь нести на всеобщее обозрение ...
kolpankolpan
kolpankolpan
   319 / 784
сегодня в 20:47
По мне так дело не в приятственности персонажей.А в теме, и смысле сказанного.Многие просто не понимают что их подобным образом игнорируют или посылают...........Может пока не дано понять.....
ДагестанЧечня
ДагестанЧечня ответил susanin ultrazenith
   536 / 784
сегодня в 20:45
Не люблю копание в грязном белье! Мне тут делать нечего!
Иди тогда в другое место, зачем пишешь?
Томик
Томик ответил Ваня лучший
   380 / 784
сегодня в 20:44
Тут я полностью согласен.
Nikola45
Nikola45
   15 / 784
сегодня в 20:29
    SHMEL
    SHMEL
       29 / 784
    сегодня в 20:27
    :large
    cska1948
    cska1948
       411 / 784
    сегодня в 20:27
    "...Думаю, он просто не может справиться со злобой из-за личных проблем, ему нужно грязь как-то выместить.."
    -----------------------------------

    Не очень верится про то, что для вымещения какой-то злобы человек стал поливать грязью игроков любимой команды.
    clop
    clop
       232 / 784
    сегодня в 20:19
    Ромашка вручила Кафельникову черную метку.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       154 / 784
    сегодня в 20:13
    Зря Кафель так. По слухам... сказала.... мазала.... Одним словом).
    valt134
    valt134
       300 / 784
    сегодня в 20:05
    Никогда Кафельникова не любил. Он-Сочинский. Должен за Жемчужину топить.
    ekliziast
    ekliziast
       335 / 784
    сегодня в 20:03
    В своё время Кафель занимал первую строчку в рейтинге , выигрывал ОИ , турниры большого шлема и другие турниры. Комбарову с ним ровняться , это глупо. Кто то знает кто такой Комбаров, в лучшем случае в третьей сотне крайних , а то и ниже.А фотографироваться Кафелю с ним просто стыдно , могут подумать , что они друзья.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ваня лучший
       13 / 784
    сегодня в 20:02
    если бы Комбаров совершал столько же ошибок как Кафельников.... тенис разве что с фристайлом сравню
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       125 / 784
    сегодня в 19:47
    Не люблю копание в грязном белье!
    Мне тут делать нечего!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил 25процентный клоун
       30 / 784
    сегодня в 19:42
    повторюсь ,речь здесь о Комбарове ,о фланговом игроке,равных которому нет ,Жирков блестнул однажды но потом так и не смог вернуться на свой уровень ,а Дима чемпион страны и думаю многим можно промолчать,даже Кафельникову . Как можно сопоставить их уровень? это разные виды спорта ,и в футболе куча амплуа ,и есть такие ,например центральный защитник ,которые всегда в тени ,как Березуцкие ,которые не в 2008 не помогли так и в 2018 ,безславные на уровне сборной.
    Что то у тебя каша в голове, хотя мужик ты занятный, с тобой интересно. Если Камбаров чемпион страны, то Кафель - чемпион Олимпиады. Хотя это и разные виды спорта.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ДагестанЧечня
       13 / 784
    сегодня в 19:40
    ок,передам ему
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       87 / 784
    сегодня в 19:40
    Хряки продолжают веселить народ! Цирк уехал, а клоуны остались!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ваня лучший
       13 / 784
    сегодня в 19:40
    повторюсь ,речь здесь о Комбарове ,о фланговом игроке,равных которому нет ,Жирков блестнул однажды но потом так и не смог вернуться на свой уровень ,а Дима чемпион страны и думаю многим можно промолчать,даже Кафельникову . Как можно сопоставить их уровень? это разные виды спорта ,и в футболе куча амплуа ,и есть такие ,например центральный защитник ,которые всегда в тени ,как Березуцкие ,которые не в 2008 не помогли так и в 2018 ,безславные на уровне сборной.
    ДагестанЧечня
    ДагестанЧечня ответил 25процентный клоун
       536 / 784
    сегодня в 19:39
    но Комбаров мужчиной ,джентельменом будет после и сейчас ,а вот Кафельников честь потерял
    Если Комбаров мужик пусть со мной потрещит
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jeck Denielse
       30 / 784
    сегодня в 19:39
    Угрозы...распри... ...ничего нового....
    И Орлов , и Боярский, и Игонин тоже иногда довольно резко критикуют игроков Зенита и никто из этого трагедию не делает и в позу не встает. Может у Камбарова мания величия и его можно только хвалить , как и весь Спартак?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Ваня лучший
       2 / 784
    сегодня в 19:38
    Кстати олимпийский чемпион и бывший лучший теннисист мира . Вряд ли Камабаров понимает что это такое.
    Если бы Комбаров стал Олимпийским чемпионом, Олимпийские игры следовало бы упразднить)

    Потому что в Древней Греции его не то, что до Олимпийских игр не до допустили, а сбросили бы в пропасть как безнадежно кривоногого и бесполезного.
    ДагестанЧечня
    ДагестанЧечня
       536 / 784
    сегодня в 19:36
    Спартак и клуб позорит Россию и болельщики, но мы их периодически воспитываем тут в Грозном, учим как надо себя вести
    oFANATo
    oFANATo
       85 / 784
    сегодня в 19:35
    БРАТ КОМБАРИК, ВЫ ЕЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОЗОР НЕ ОТВЕТИЛИ
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Так Себе Аналитик
       30 / 784
    сегодня в 19:35
    Один из лучших теннисистов России в ее небольшой пока истории должен будет ответить перед косолапым инвалидом, который ни подать в штрафную не может, ни в защите ничего. Большие предъявы от ОПГ "Ромашка" пошли))
    Кстати олимпийский чемпион и бывший лучший теннисист мира . Вряд ли Камабаров понимает что это такое.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил 25процентный клоун
       30 / 784
    сегодня в 19:33
    у вас Тошича выгнали ,у которого в полузащите по системе гол+пас было меньше чем у защитника Димы ,понимаешь? устарела позиция крайнего полузащитника,если ты конечно не Промес,пахать надо ,как Дима
    А при чем здесь Тошич.? Вроде как речь об отсутствии у Спартака уже много лет квалифицированного левого защитника. Если я начну приводить здесь список всех, кого выгнали из Спартака, то ты устанешь читать. Здесь обсуждается конкретный вопрос. Имел ли моральное право Кафельников обсуждать "звезду" Спартака № 23? Всем понятно, что уровень этих людей не сопоставим. Кафельников звезда мирового уровня. Вряд ли фамилию Камбарова кто нибудь слышал в большинстве стран Европы и Азии.
    beefs
    beefs
       133 / 784
    сегодня в 19:31
    Звёздные разборки, одним словом бомонд...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       2 / 784
    сегодня в 19:31
    Один из лучших теннисистов России в ее небольшой пока истории должен будет ответить перед косолапым инвалидом, который ни подать в штрафную не может, ни в защите ничего. Большие предъявы от ОПГ "Ромашка" пошли))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил амурец
       13 / 784
    сегодня в 19:30
    да ладно? а я экспнрт футбола тоже должен заткнуться если я на место Генича ставлю при звонке в студию? то то же
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       13 / 784
    сегодня в 19:29
    а 0-3 на кубке Фонбет?)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ваня лучший
       13 / 784
    сегодня в 19:28
    но Комбаров мужчиной ,джентельменом будет после и сейчас ,а вот Кафельников честь потерял
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