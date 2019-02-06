«Милан» подпишет нападающего «Ниццы» Сен-Максимена

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«Милан» договорился с «Ниццей» по поводу трансфера нападающего Аллена Сен-Максимена. «Россонери» заплатят за 21-летнего француза 20 миллионов евро плюс бонусы. Сообщается, что трансфер может не состоятся в случае, если «Милан» не сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

Сен-Максимен перебрался в «Ниццу» из «Монако» прошлым летом.