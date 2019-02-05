«Ювентус» готовит подарки для Роналду

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 16’  Марсель 0:0  Бордо 2.35 3.15 3.5
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 45’ Логотип футбольный клуб НантНант 2:0 Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 45’ Логотип футбольный клуб МетцМетц 0:1 Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 45’ Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа 0:2 Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 45’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 45’ Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 0:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:2 Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.25 6.1 10.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 2:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 60’ Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:1 Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 69’ Логотип футбольный клуб ХоброХобро 6:0 Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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«Ювентус» готовит подарки для Роналду

сегодня, 20:30
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Родригес Хамес
Родригес Хамес
Полузащитник
Иско
Иско
Полузащитник

А заодно «Старая Синьора» собирается укрепить свой состав, воспользовавшись авторитетом Криштиану, который зазывает в «Юве» своих друзей. «Соккер.ру» изучил вопрос.

Роналду – магнит для сильных новичков «Ювентуса»

Итальянцы падки на яркие средства выразительности, ради красивого словца и заманчивого заголовка даже готовы исказить истинный смысл. И кто их осудит? Конечно, бродящие вокруг слухи о том, что «Ювентус» рассматривает кандидатуры Марсело, Иско и Хамеса Родригеса, да еще и в 34-й день рождения Роналду, очень хочется объединить под заглавием: «Ювентус» хочет порадовать Криштиану и готовит для него три подарка». Ну что ж, зная о желании Роналду всегда и везде побеждать, можно согласиться с тем, что приход в «Юве» сильных футболистов его порадует, а тут речь идет о знакомых по «Мадриду» ребятах, с тем же Марсело португалец и вовсе в большой дружбе. Все так, но не совсем.

«Ювентус» был бы плохим клубом, если бы строил свою трансферную политику вокруг радостей главной примы, скорее тут нужно говорить о том, что «Старая Синьора» готова грамотно распорядиться имиджем и авторитетом Роналду, чтобы стать еще сильнее. И это то, о чем мы писали еще летом: репутация Криштиану такова, что для иных футболистов возможность поиграть вместе с ним в одной команде станет определяющим фактором при выборе клуба. Кстати, похоже, с КриРо действительно приятно работать, ведь никто и никогда не называл португальца плохим партнером, напротив, совершенно разные люди восхищены аурой, которую создает вокруг себя Роналду, его доведенный до крайностей профессионализм заставляет окружающих работать упорнее, помогает добиваться прогресса.

«Ювентус» видит в Роналду ресурс, который можно использовать для роста, приглашая «под» Криштиану его друзей или просто фанатов. Безусловно, португалец, поддерживающий связь с бывшими партнерами, может намекнуть руководству своего нынешнего клуба о том, что можно усилиться Марсело, Иско или Хамесом, но вряд ли он выкручивает руки и ставит ультиматумы, последнее слово совершенно точно остается за «Старой Синьорой». «Юве» может воспользоваться советом Роналду и даже использовать его во время переговоров, но только в том случае, если команде действительно нужен тот или иной футболист. Если говорить об Иско, Марсело и Хамесе, то в черно-белые цвета имеет смысл одеть только одного из троих.

Марсело

Бразилец не слишком ладит с Солари, который нашел у защитника лишний вес, Марсело слишком часто для футболиста такого уровня остается на скамейке и допускаю, что слухи о желании сменить обстановку имеют под собой почву. С другой стороны, раз желание Марсело покинуть «Реал» связано исключительно с персоной Солари, то оно может пропасть, если аргентинец освободит свой пост. Называются разные цифры: якобы «Ювентус» готов заплатить от 45 до 60 миллионов евро, чтобы воссоединить Марсело и Роналду в одной команде. Только зачем?

«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро до 2023 года, причем этот бразилец на три года младше Марсело, которому в мае исполнится 31. То есть, купив вице-капитана «Реала», «бьянконери» придется подумать о трудоустройстве Сандро, потому что держать двух таких сильных исполнителей, чей стиль подходит только для одной позиции, неразумно. С ролью дублера Сандро вполне справляется Спинаццола, возмужавший в «Аталанте», а два медведя в одной берлоге – это глупость. Разговоры о трансфере Марсело имели под собой основание, когда Сандро раздумывал над своим будущим и вслух мечтал об АПЛ. Сейчас приход Марсело возможен только в обмен на Сандро в «Реал» - такой сценарий тоже обсуждался.

Иско и Хамес Родригес

Вот уж кто наверняка несчастлив в «Реале» при Солари. Кстати, в случае Иско тоже может идти речь об обмене – на Пауло Дибалу. Аргентинец тоже, можно сказать, закис в «Ювентусе», и смена обстановки пошла бы ему на пользу. Как и Иско. И в любом случае, «Старой Синьоре» нет особого смысла приглашать испанца, оставляя в составе аргентинца. Это касается и Родригеса, чья аренда в «Баварии» подходит к концу. Хамесу опостылела «Бавария», где ему нет смысла оставаться, пока команду тренирует Нико Ковач, и не факт, что колумбийца ждут с распростертыми объятиями в «Реале», с которым у него контракт до 2021 года.

Таким образом, у «Ювентуса» есть Пауло Дибала и две опции усиления в лице Иско и Хамеса. Любые два игрока из этих троих плохо сочетают в одной команде – доказано Иско и Хамесом в Мадриде, поэтому, чтобы пригласить испанца или колумбийца, имеет смысл выгодно расстаться с Дибалой. Учитывая интерес «Реала» к Пауло, паззл складывается в миниатюру с обменом, вот только кто поедет в Турин – Иско или Хамес? Большой вопрос. Кого бы выбрал Роналду, предоставь этот выбор ему? Наверное, Франциско Аларкона, который более нацелен на пасы в последнюю треть поля, в то время как Хамес и сам любит завершать атаки. С другой стороны, колумбийца Криштиану назвал «большой потерей для „Реала“, когда тот уходил в „Баварию“, а с Иско даже пикировал в прессе, пусть и вполне корректно. Кого же выберет „Ювентус“? И какие подарки ждут Роналду?

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cevin cigan
cevin cigan
   91 / 781
сегодня в 21:07
DXTKL)
опять голубая волна? Да устарело..........уже не интересно....
DXTK
DXTK ответил Ragnar_Lodbrok
   196 / 781
сегодня в 20:51
Не стоит идти на поводу у Роналду, он почти отжил свой век
после того как ювентус купил а после начал ублажать гелевого португальского нарцисса, клуб потерял окончательно всякое уважения у нормального и адекватного фаната футбола и даже среди болел самой старой сеньоры.

Но так как баловал Перес в Реале порутгалку вряд ли Юве это будут делать с такой же регулярностью..... для начала надо судей подкупить а то у них только на внутрений чемп осталось Кубок италии они уже слили позорно Атланте 0-3, Даже Парма их с престарелым португезом чуть на нагнула.
cevin cigan
cevin cigan
   91 / 781
сегодня в 20:50
Согласен на все сто с автором.
Вот разворот вашего скромного(и по верьте ,не очень скромного). Здесь и сейчас! Юве,очень долго хочет "дёрнуть" Лигу Чемпов(они на столько близки-как нельзя). У этой команды есть-всё,но блин ,есть одно но!!!!!!!!!!!!! Это-------------РЕАЛ МАДРИД!!!!!!!!!!!!!.........снимети нас(может и нет!),останутся англы...но там их нужно убитьт ..как не крурти..........барсуки. Расклад такой,ЮВЕ НУЖНО ПРОБРАТЬСЯ В ФИНАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А это ????????????????????????????
DXTK
DXTK
   196 / 781
сегодня в 20:44
Ну в Ювентусе то все мужики, вот и соскучался Пеналду по своим сливочным девчатам.Зазывает тех кто ему впихивает. или как он пальцем Марсело поздравлял.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   160 / 781
сегодня в 20:38
Не стоит идти на поводу у Роналду, он почти отжил свой век
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