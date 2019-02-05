«Ювентус» готовит подарки для Роналду

сегодня, 20:30

А заодно «Старая Синьора» собирается укрепить свой состав, воспользовавшись авторитетом Криштиану, который зазывает в «Юве» своих друзей. «Соккер.ру» изучил вопрос.

Роналду – магнит для сильных новичков «Ювентуса»

Итальянцы падки на яркие средства выразительности, ради красивого словца и заманчивого заголовка даже готовы исказить истинный смысл. И кто их осудит? Конечно, бродящие вокруг слухи о том, что «Ювентус» рассматривает кандидатуры Марсело, Иско и Хамеса Родригеса, да еще и в 34-й день рождения Роналду, очень хочется объединить под заглавием: «Ювентус» хочет порадовать Криштиану и готовит для него три подарка». Ну что ж, зная о желании Роналду всегда и везде побеждать, можно согласиться с тем, что приход в «Юве» сильных футболистов его порадует, а тут речь идет о знакомых по «Мадриду» ребятах, с тем же Марсело португалец и вовсе в большой дружбе. Все так, но не совсем.

«Ювентус» был бы плохим клубом, если бы строил свою трансферную политику вокруг радостей главной примы, скорее тут нужно говорить о том, что «Старая Синьора» готова грамотно распорядиться имиджем и авторитетом Роналду, чтобы стать еще сильнее. И это то, о чем мы писали еще летом: репутация Криштиану такова, что для иных футболистов возможность поиграть вместе с ним в одной команде станет определяющим фактором при выборе клуба. Кстати, похоже, с КриРо действительно приятно работать, ведь никто и никогда не называл португальца плохим партнером, напротив, совершенно разные люди восхищены аурой, которую создает вокруг себя Роналду, его доведенный до крайностей профессионализм заставляет окружающих работать упорнее, помогает добиваться прогресса.

«Ювентус» видит в Роналду ресурс, который можно использовать для роста, приглашая «под» Криштиану его друзей или просто фанатов. Безусловно, португалец, поддерживающий связь с бывшими партнерами, может намекнуть руководству своего нынешнего клуба о том, что можно усилиться Марсело, Иско или Хамесом, но вряд ли он выкручивает руки и ставит ультиматумы, последнее слово совершенно точно остается за «Старой Синьорой». «Юве» может воспользоваться советом Роналду и даже использовать его во время переговоров, но только в том случае, если команде действительно нужен тот или иной футболист. Если говорить об Иско, Марсело и Хамесе, то в черно-белые цвета имеет смысл одеть только одного из троих.

Марсело

Бразилец не слишком ладит с Солари, который нашел у защитника лишний вес, Марсело слишком часто для футболиста такого уровня остается на скамейке и допускаю, что слухи о желании сменить обстановку имеют под собой почву. С другой стороны, раз желание Марсело покинуть «Реал» связано исключительно с персоной Солари, то оно может пропасть, если аргентинец освободит свой пост. Называются разные цифры: якобы «Ювентус» готов заплатить от 45 до 60 миллионов евро, чтобы воссоединить Марсело и Роналду в одной команде. Только зачем?

«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро до 2023 года, причем этот бразилец на три года младше Марсело, которому в мае исполнится 31. То есть, купив вице-капитана «Реала», «бьянконери» придется подумать о трудоустройстве Сандро, потому что держать двух таких сильных исполнителей, чей стиль подходит только для одной позиции, неразумно. С ролью дублера Сандро вполне справляется Спинаццола, возмужавший в «Аталанте», а два медведя в одной берлоге – это глупость. Разговоры о трансфере Марсело имели под собой основание, когда Сандро раздумывал над своим будущим и вслух мечтал об АПЛ . Сейчас приход Марсело возможен только в обмен на Сандро в «Реал» - такой сценарий тоже обсуждался.

Иско и Хамес Родригес

Вот уж кто наверняка несчастлив в «Реале» при Солари. Кстати, в случае Иско тоже может идти речь об обмене – на Пауло Дибалу. Аргентинец тоже, можно сказать, закис в «Ювентусе», и смена обстановки пошла бы ему на пользу. Как и Иско. И в любом случае, «Старой Синьоре» нет особого смысла приглашать испанца, оставляя в составе аргентинца. Это касается и Родригеса, чья аренда в «Баварии» подходит к концу. Хамесу опостылела «Бавария», где ему нет смысла оставаться, пока команду тренирует Нико Ковач, и не факт, что колумбийца ждут с распростертыми объятиями в «Реале», с которым у него контракт до 2021 года.

Таким образом, у «Ювентуса» есть Пауло Дибала и две опции усиления в лице Иско и Хамеса. Любые два игрока из этих троих плохо сочетают в одной команде – доказано Иско и Хамесом в Мадриде, поэтому, чтобы пригласить испанца или колумбийца, имеет смысл выгодно расстаться с Дибалой. Учитывая интерес «Реала» к Пауло, паззл складывается в миниатюру с обменом, вот только кто поедет в Турин – Иско или Хамес? Большой вопрос. Кого бы выбрал Роналду, предоставь этот выбор ему? Наверное, Франциско Аларкона, который более нацелен на пасы в последнюю треть поля, в то время как Хамес и сам любит завершать атаки. С другой стороны, колумбийца Криштиану назвал «большой потерей для „Реала“, когда тот уходил в „Баварию“, а с Иско даже пикировал в прессе, пусть и вполне корректно. Кого же выберет „Ювентус“? И какие подарки ждут Роналду?