Солари: «„Реал“ борется за победу в Кубке Испании»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвёл итоги первого выездного матча против «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании (1:1).

Я хочу сделать акцент на том, что это был очень красивый матч, очень качественный, с постоянными изменениями в динамике игры. Это было отличное зрелище для поклонников любых команд.

У нас были голевые шансы в обоих таймах. Была возможность у Винисиуса, был момент у Бэйла. Но в футболе трудно говорить о справедливости.

Эта игра является подтверждением того, что данная команда очень хорошо делает свою работу. Этот результат сохраняет интригу. Игра была очень качественной, и [в этом противостоянии] может произойти всё, что угодно.

Мы всегда хотим побеждать, и сегодня у нас были шансы забить второй мяч, Но мы довольны тем, как выступили сегодня.

Мы идём шаг за шагом. Игра только закончилась. Мы как следует потрудились последние несколько дней. Это прекрасный турнир, в котором мы боремся за победу. Сейчас будем фокусироваться на следующей игре в Ла Лиге.