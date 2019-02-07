Солари: «„Реал“ борется за победу в Кубке Испании»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.33 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 4.8 3.8 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.75 3.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 65’ Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 0:1 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 45’ Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 73’ Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 0:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 2.55 2.95 2.9
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз -:- Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо -:- Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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Солари: «„Реал“ борется за победу в Кубке Испании»

сегодня, 02:41
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвёл итоги первого выездного матча против «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании (1:1).

Я хочу сделать акцент на том, что это был очень красивый матч, очень качественный, с постоянными изменениями в динамике игры. Это было отличное зрелище для поклонников любых команд.

У нас были голевые шансы в обоих таймах. Была возможность у Винисиуса, был момент у Бэйла. Но в футболе трудно говорить о справедливости.

Эта игра является подтверждением того, что данная команда очень хорошо делает свою работу. Этот результат сохраняет интригу. Игра была очень качественной, и [в этом противостоянии] может произойти всё, что угодно.

Мы всегда хотим побеждать, и сегодня у нас были шансы забить второй мяч, Но мы довольны тем, как выступили сегодня.

Мы идём шаг за шагом. Игра только закончилась. Мы как следует потрудились последние несколько дней. Это прекрасный турнир, в котором мы боремся за победу. Сейчас будем фокусироваться на следующей игре в Ла Лиге.

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Все комментарии
Шишани-90
Шишани-90
   448 / 769
сегодня в 03:27
Против Атлетико выпусти резерв, раз уже упустили Барсу далеко!
Нам уже всё равно, если выпустим резерв и проиграем крупно!
Надо дать отдохнуть основе перед ответкой!!!
Конечно удачи и против Атлетико, и против Барсы!!! И только победы!!!
Шишани-90
Шишани-90 ответил cevin cigan
   448 / 769
сегодня в 03:23
Всё хорошо и с Васкесом и с Навасом(а что там было угадывать? Парни реальные мадридисты!) Опять же скажу за Марса.........прилетел гол с верху,от него родимого......Ригилон надёжней!
Я тоже думаю, что можно было сделать замену Марса на Регилона, или хотя бы Диаса вместо Бэйла!
cevin cigan
cevin cigan
   62 / 769
сегодня в 02:59
Всё хорошо и с Васкесом и с Навасом(а что там было угадывать? Парни реальные мадридисты!) Опять же скажу за Марса.........прилетел гол с верху,от него родимого......Ригилон надёжней!
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