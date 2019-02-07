Бускетс: «Ничья – наиболее справедливый исход для такого матча»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс считает справедливым ничейный результат в первом домашнем матче с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании (1:1).

Шансы были у обеих команд. Но я не думаю, что кто-либо заслуживал победы больше другого. Считаю, что это была равная игра. Ничья – наиболее справедливый результат по такому матчу.

Малком определённо чувствует уверенность в своих силах. Этот гол даст ему многое.