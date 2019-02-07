Джано: «Хотел перейти в „Витесс“, но что-то не сложилось»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, почему сорвалась его зимняя аренда в голландский «Витесс».
Предложение голландцев было очень приятным для меня. Я отдыхал в Грузии, после Нового года созвонились со Слуцким, он подтвердил интерес и сказал, что очень хотел бы видеть меня в команде.
Сказал «Спартаку», что Европа для меня в приоритете, клуб пошел навстречу. Я терял в деньгах, но все равно хотел в «Витесс».
Вылетел из Тбилиси 3 января, чтобы все обсудить и подписать. А когда стали оформлять бумаги, что-то не сложилось. Возможно, из-за ограничения на иностранцев не из стран ЕС. Или из-за разных правил для купленных и арендованных футболистов. Знаю только, что переход одобрили и я, и «Спартак», и Слуцкий. Общался с Гурамом Кашией, который много лет играл за «Витесс», — он был уверен, что все пройдет гладко. Но с голландской стороны возникли затруднения.