Джано: «Хотел перейти в „Витесс“, но что-то не сложилось»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, почему сорвалась его зимняя аренда в голландский «Витесс».

Предложение голландцев было очень приятным для меня. Я отдыхал в Грузии, после Нового года созвонились со Слуцким, он подтвердил интерес и сказал, что очень хотел бы видеть меня в команде.

Сказал «Спартаку», что Европа для меня в приоритете, клуб пошел навстречу. Я терял в деньгах, но все равно хотел в «Витесс».