Джано: «В „Спартаке“ чувствовал, будто нахожусь на просмотре»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, почему в стане «красно-белых» он получал мало игровой практики, даже когда был здоров.

Мне кажется, в «Спартаке» я выпадал из ритма. Для футболиста это много значит, тем более моей комплекции. Посмотрел статистику — в «Ростове» пропустил лишь 13 дней. В «Спартаке» каждый год какая-то травма. Может, причина в психологии. В «Ростове» знал, что буду играть, как бы ни провел предыдущий матч. Игры всякие случались, но была стабильность и уверенность. А в «Спартаке» чувствовал себя в последние годы, как на просмотре. Играешь и думаешь, какое впечатление произведешь.

Претензий нет, ясно, что в «Спартаке» выше конкуренция. В сильных клубах все через это проходят. Но лично мне доверие помогает играть лучше. Если цените футболиста, дайте ему пять, шесть, семь матчей, чтобы показал себя, не боясь рискнуть на поле. Я получал одну-две игры — три следующие пропускал. А три матча — это 21 день, серьезный пробел. Как ни тренируйся, официальные матчи — совсем другое. Почти разные виды спорта. Два часа тренировки с паузами не сравнятся с пятью минутами игры, в которую ты вовлечен на 150 процентов.