Джано: «В „Спартаке“ чувствовал, будто нахожусь на просмотре»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.32 5.2 9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.7 4.15 1.55
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 2:0 Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус 0:1 Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 2:3 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
ГлавнаяНовости

Джано: «В „Спартаке“ чувствовал, будто нахожусь на просмотре»

сегодня, 20:37

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал, почему в стане «красно-белых» он получал мало игровой практики, даже когда был здоров.

Мне кажется, в «Спартаке» я выпадал из ритма. Для футболиста это много значит, тем более моей комплекции. Посмотрел статистику — в «Ростове» пропустил лишь 13 дней. В «Спартаке» каждый год какая-то травма. Может, причина в психологии. В «Ростове» знал, что буду играть, как бы ни провел предыдущий матч. Игры всякие случались, но была стабильность и уверенность. А в «Спартаке» чувствовал себя в последние годы, как на просмотре. Играешь и думаешь, какое впечатление произведешь.

Претензий нет, ясно, что в «Спартаке» выше конкуренция. В сильных клубах все через это проходят. Но лично мне доверие помогает играть лучше. Если цените футболиста, дайте ему пять, шесть, семь матчей, чтобы показал себя, не боясь рискнуть на поле. Я получал одну-две игры — три следующие пропускал. А три матча — это 21 день, серьезный пробел. Как ни тренируйся, официальные матчи — совсем другое. Почти разные виды спорта. Два часа тренировки с паузами не сравнятся с пятью минутами игры, в которую ты вовлечен на 150 процентов.

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Все комментарии
mikysss
mikysss ответил parallels
   286 / 776
сегодня в 22:19
о, первый заговорил! началось! жжём позора спартаку от всех остальных сбежавших!
а ты уроки беги делать
mikysss
mikysss
   286 / 776
сегодня в 22:19
плакса хрустальная, а мог играть и играл если бы не понты
RIR68
RIR68
   95 / 776
сегодня в 22:17
ОПГ Сирень разрушена. прячься в туалете дальше.
Aris
Aris
   193 / 776
сегодня в 22:07
Так и не повзрослел!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Великий 43-й
   4 / 776
сегодня в 22:02
Тебе ли это не знать
Не спорю, приходилось девок выбирать, правда не на панели. А Шо, проблемы у тебя? Гыгыгы
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Литейный 4
   749 / 776
сегодня в 21:57
    EAGuar As
    EAGuar As
       67 / 776
    сегодня в 21:53
    Значит не судьба , Божович разберётся .
    parallels
    parallels
       3 / 776
    сегодня в 21:46
    о, первый заговорил! началось! жжём позора спартаку от всех остальных сбежавших!
    SHMEL
    SHMEL
       26 / 776
    сегодня в 21:41
    На ферме все такие же неуверенные в себе,ну кроме ОПГ Ромашка.
    time out
    time out
       29 / 776
    сегодня в 21:41
    Когда не играешь месяцами, поневоле надо просмотр устраивать. Кто же тебя после травмы выпустит на весь матч? Чтобы опять в лазарет отправился. Почему-то Зобнину, Джикии и другим просмотр не устраивают, играют постоянно. В себе ищи проблемы.
    Заброда
    Заброда
       234 / 776
    сегодня в 21:26
    В спартаке много таких, пока не вступишь в какую-нибудь ОПГ, толку не будет.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 776
    сегодня в 21:26
    Чувствовал будто на просмотре. Это в точку. Как девка на панели при просмотре. Гыгыгы
    Подотдел очистки Тарасовки
    Подотдел очистки Тарасовки
       294 / 776
    сегодня в 21:25
    Главное, что в Самаре есть хоть какая-то перспектива для подающего надежды.
    1 команда
    1 команда
       76 / 776
    сегодня в 21:22
      Лёха Шахтинский
      Лёха Шахтинский
      сегодня в 21:17
      Джано давно уже пора окрылиться- опериться и тогда он будет за основу в Самаре играть.) И чтобы больше никаких травм! Давай парень - матерей в качалке ноги прокачивавай и в бассейне километры наматывай. Очень умный, думающий игрок на футбольном поле с великолепным мягким снайперским пасом и суперовский обводчик "стенок" со штрафных ударов. Джано - Отдельное Крепкое Донское Алаверды Благодарность Тебе Грузинский парень за классную и самоотверженную игру за мой родной Ростов. Мы помним и ценим. Спасибо! Джано - Удачи и красивой игры в Крыльях!!!
      Evilhuman
      Evilhuman
         125 / 776
      сегодня в 21:06
      Ай спартак это цирк, там все как на просмотре
      Москва за Зенит
      Москва за Зенит
         316 / 776
      сегодня в 20:56
      любят на руси пупсиков
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         17 / 776
      сегодня в 20:40
      В "Крыльях" очень суровый отбор....
      9 лет просмотра в столице,чтоб получить шанс в Самаре...
      Удачи парню !!!
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