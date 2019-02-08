Джорджевич подвел итоги сбора «Арсенала»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич подвел итоги второго сбора команды в турецком Белеке. В последнем товарищеском матче «канониры» сыграли вничью с «Кальмаром».

Сбор был сложным, почти каждый день – по две тренировки, несколько матчей. Но всё это было очень полезно. Да, сегодня мы создавали моменты, но на сборах ноги «уставшие». Плюс один эпизод потери концентрации, как при этом «стандарте», и сразу соперник забил.

Главное – физически подготовиться к возобновлению сезона. А если еще получается что-то на поле, просто супер. Основное – команда делает то, что тренер от нас хочет. Мы к этому движемся.

Хочется ли домой? Очень! (Улыбается.)