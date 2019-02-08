Польский журналист: «Жамалетдинов не сказал ничего скандального»

Польский журналист Куба Радомски, взявший интервью у нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, прокомментировал резонанс, вызванный словами футболиста об экс-защитниках ЦСКА Алексее и Василии Березуцких и Сергее Игнашевиче, а также бывшем тренере «армейцев» Леониде Слуцком.

Я учил русский язык в школе, практически всё понимаю, но сам плохо говорю. У нас был переводчик от клуба. Он знает семь языков и свободно владеет русским. Когда футболист говорил про окончание карьеры Березуцких и Игнашевича, то немного улыбнулся. Это указано в статье.

Мы брали интервью вместе с коллегой. После беседы сверили наши ощущения и сошлись на том, что Тимур — скромный парень. Я слышал, что в России фанаты были недовольны словами футболиста. Меня это удивило, потому что он не сказал ничего скандального.