Польский журналист: «Жамалетдинов не сказал ничего скандального»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Фулхэм -:-  Ман Юнайтед 5.2 4.1 1.62
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Вест Хэм - - -
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Саутгемптон -:-  Кардифф 1.77 3.6 4.7
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Борнмут - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Арсенал - - -
20:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Бернли 2 3.25 4
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Сельта 1.9 3.25 4.5
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Реал 2.45 3.2 3
20:30 сегодня  Эспаньол -:-  Райо Вальекано 1.8 3.5 4.5
22:45 сегодня  Жирона -:-  Уэска 1.9 3.4 4.2
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Фиорентина -:-  Наполи 3.9 3.6 1.9
22:30 сегодня  Парма -:-  Интер 4.8 3.9 1.7
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фрайбург -:-  Вольфсбург 2.75 3.25 2.6
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Нюрнберг 2.25 3.25 3.25
17:30 сегодня  Боруссия М -:-  Герта 1.6 4.15 5.2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Айнтрахт Ф 1.8 3.8 4.2
17:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Хоффенхайм 1.75 3.9 4.4
20:30 сегодня  Бавария -:-  Шальке-04 1.22 6.25 13
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня  ПСЖ -:-  Бордо 1.23 6.3 11.5
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Анже 2 3.25 4
22:00 сегодня  Амьен -:-  Кан 2.1 3.2 3.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.72 4 4.2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.35 3.5 2.8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 2.2 3.1 3
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 4 3.6 1.72
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик -:- Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня -:- Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум -:- Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса -:- Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели -:- Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 3 3.2 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 2.3 3.1 3.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 1.75 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 2.15 3.2 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.4 1.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 1.85 3.5 3.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 1.75 3.6 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 5.2 4.4 1.52
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.9 3.6 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 1.8 3.5 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.25 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 2.5 3.2 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.6 3.4 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.2 3.1 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.5 3.4 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 3 3.25 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.4 3.75 1.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.6 3.25 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1.5 4 6
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.65 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.4 3.1 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.9 3.3 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2 3.4 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 4 3.25 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.6 3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2 3.3 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 2.05 3.3 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.6 3.1 2.7
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.25 2.9 3.35
03:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус -:- Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1.9 3.1 4.3
03:10 сегодня Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан -:- Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 3.7 3.25 1.98
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 1.85 3.4 4.3
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина -:- Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.65 3.75 4.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 2.35 3.4 2.85
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 4.3 3.8 1.72
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 4.4 3.4 1.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.2 5.6 12
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 2.3 3.25 3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.75 3.5 4.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 4.1 2.95 2
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.5 3.2 2.7
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.75 3.3 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 2.4 3.4 2.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 3.5 3.3 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген -:- Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 2.05 3.3 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 2.6 3 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 3.6 3.3 1.95
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 2.55 3.1 2.75
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 2.65 3.25 2.55
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.5 3.9 7.5
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.12 2.8 4.2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.25 2.9 2.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.5 3.8 6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.5 2.9 3
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.85 3.3 4.3
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3.45 3.15 2.12
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
03:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 2.25 3 3.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2.25 3 3.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.25 3.2 3.1
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.4 2.9 3.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.95 2.9 4.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.2 2.85 3.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.4 4 9
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса -:- Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа 1.83 3.45 3.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси -:- Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос -:- Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя -:- Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 1.8 3.75 4.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
03:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
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14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом -:- Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ -:- Логотип футбольный клуб НюкобингНюкобинг - - -
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16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю -:- Логотип футбольный клуб РозенградРозенград - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден -:- Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НТСВ Штранд 08НТСВ Штранд 08 - - -
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Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
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16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
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Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 11 тур 1 X 2
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Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно -:- Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун 1.75 3.6 3.9
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.65 2.9 2.85
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Польский журналист: «Жамалетдинов не сказал ничего скандального»

вчера, 22:33

Польский журналист Куба Радомски, взявший интервью у нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, прокомментировал резонанс, вызванный словами футболиста об экс-защитниках ЦСКА Алексее и Василии Березуцких и Сергее Игнашевиче, а также бывшем тренере «армейцев» Леониде Слуцком.

Я учил русский язык в школе, практически всё понимаю, но сам плохо говорю. У нас был переводчик от клуба. Он знает семь языков и свободно владеет русским. Когда футболист говорил про окончание карьеры Березуцких и Игнашевича, то немного улыбнулся. Это указано в статье.

Мы брали интервью вместе с коллегой. После беседы сверили наши ощущения и сошлись на том, что Тимур — скромный парень. Я слышал, что в России фанаты были недовольны словами футболиста. Меня это удивило, потому что он не сказал ничего скандального.

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Jum13
Jum13 ответил Footbolista
   15 / 768
сегодня в 00:28
Тимур не предатель...Кокорин не преступник... https://www.youtube.com/watch?v=TC9dMHOPsLY
Глушаков не сливал Карреру...

Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 768
сегодня в 00:12
"Польский журналист" - уже это словосочетание заставляет насторожиться!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   12 / 768
вчера в 23:47
Серг,без обид ,мой ник говорит о том ,что 25% владенич мячем в домашнем матче может считать успехом только клоун ,это клоунада ,не важно где окажутся три очкаи,матч испорчен.
Так что на клоуна меня не бери,это вам посыл
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   36 / 768
вчера в 23:40
дружище,я сегодня уже Леху вашего на место поставил ,он думал Лав лучший был в 09-12 , ахахах ,как бы не так ,ну а тебя я еще быстрее размотаю ,но девченка меня ждет,давай
Дешевая отмазка))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   12 / 768
вчера в 23:32
    Footbolista
    Footbolista ответил Serg_Diamond
       28 / 768
    вчера в 23:25
    Да, пожалуй ты прав)...
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Footbolista
       36 / 768
    вчера в 23:25
    Тимур не предатель...Кокорин не преступник... https://www.youtube.com/watch?v=TC9dMHOPsLY
    А Кокорин - действительно не преступник, ведь приговора еще не было.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Kuprin
       4 / 768
    вчера в 23:18
      RIR68
      RIR68
         84 / 768
      вчера в 23:14
      немного улыбнулся - это сильный аргумент)
      Footbolista
      Footbolista ответил Serg_Diamond
         28 / 768
      вчера в 23:03
      Тимур не предатель...Кокорин не преступник...

      Jum13
      Jum13
         15 / 768
      вчера в 23:03
      Всяко бывает. Кто что хотел - тот то услышал. Зато мне понравилось про Игнашевича и Березуцких - надеюсь такие остались в ЦСКА )))
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
         36 / 768
      вчера в 22:55
      Тимур - не предатель, просто молодой не следящий за базаром пацанчик. Уверен, он сам в шоке от того, что наговорил. Тут конечно и "трудности перевода" присутствуют. Как же без этого... Политика... И все же не стоит его казнить, как не стоит его учить жизни - подрастет сам поймет. Жизнь его научит.
      Роналду - король Фарер и Андорр
      Роналду - король Фарер и Андорр
         47 / 768
      вчера в 22:52
      Там Байер на выезде у Майнца выигрывает, у Краснодара просто шансов не будет никаких
      Kuprin
      Kuprin
         266 / 768
      вчера в 22:51
      у мясных только ветер подует сразу запах идет
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
         36 / 768
      вчера в 22:51
      жаль армейцев,четвертое место
      Дружище, ты ошибся - пока четвертое то у вас))) Расскажи, какие вы молодцы!
      борька
      борька ответил ВЦСПС 3
         109 / 768
      вчера в 22:49
      Больше, больше новостей про Жамале что-то там! Гинеровцы полсезона злорадствовали по поводу новостей про Дениса, Массимо, про Кокорина и Мамаева, получите ответку! НАДЕЮСЬ ЭТОТ ПОЖАР ДО МАЯ НЕ ПОГАСНЕТ!
      Как газ в России иссякнет, так все и успокоятся!
      ВЦСПС 3
      ВЦСПС 3 ответил 25процентный клоун
         68 / 768
      вчера в 22:48
      Ой а расскажи, как там было всё, хочу послушать с интересом!!!!!
      борька
      борька
         109 / 768
      вчера в 22:48
      В России хавельник открывать нельзя, В русском языке, любое слово имеет десять негативов, а одно слово нейтральное,
      Самый лучший способ, мычать в тряпочку!
      Кругом Ляпота!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил viv
         12 / 768
      вчера в 22:47
      я Генича ставил на место по звонку
      viv
      viv ответил 25процентный клоун
         44 / 768
      вчера в 22:46
      Ха..сказал болельщик КБ с четвертого места...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         12 / 768
      вчера в 22:43
      жаль армейцев,четвертое место
      ВЦСПС 3
      ВЦСПС 3
         68 / 768
      вчера в 22:41
      Спасибо автору за материалы, рассказывающие всю правду! Спасибо! Огромное человеческое!
      ВЦСПС 3
      ВЦСПС 3
         68 / 768
      вчера в 22:40
      Больше, больше новостей про Жамале что-то там! Гинеровцы полсезона злорадствовали по поводу новостей про Дениса, Массимо, про Кокорина и Мамаева, получите ответку! НАДЕЮСЬ ЭТОТ ПОЖАР ДО МАЯ НЕ ПОГАСНЕТ!
      Морозовский
      Морозовский
         13 / 768
      вчера в 22:39
      Наплёл Тимурчик лишнего - даже пшеки включили задний ход!
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