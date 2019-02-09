Отец Еременко: «Роман сделал правильный выбор в пользу „Ростова“»

Алексей Еременко, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, прокомментировал решение своего сына перейти в ростовскую команду.

Рома самостоятельно выбрал себе команду. Он уже взрослый парень, семьянин. Знаю, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, но, думаю, он сделал хороший выбор. «Ростов» импонирует своей организованностью, дисциплиной. Тот случай, когда команда берёт своё за счёт порядка.



Смотрел игру Кубка Матч Премьер, в которой участвовал сын. В этот промежуток времени я увидел прежнего Рому. Его главные качества – это видение поля, передачи, а также способность выходить из под прессинга благодаря приёмам, которые он изучил ещё в раннем детстве. Ну и, конечно же, удар. Хороший удар – это у нас семейное. И об этих качествах я говорю не как отец, а как тренер.