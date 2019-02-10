Пресс-служба «Атлетико» выложила фото спорных моментов в игре с «Реалом»

сегодня, 08:51

«Атлетико» в своем «твиттере» опубликовал пост с фотографиями спорных моментов матча 23-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:3).

На снимках запечатлены следующие эпизоды:

1. Фол Хосе Хименеса на хавбеке «Реала» Винисиусе, который, как кажется, произошел до штрафной, хотя арбитр после использования VAR все же назначил пенальти.

2. Момент с офсайдом у нападающего «Атлетико» Альваро Мораты. Форвард забил гол, но его отменили из-за спорного положения вне игры.

3. Эпизод со столкновением полузащитника «Реала» Каземиро и всё того же Мораты в штрафной площади «сливочных», который арбитр проигнорировал.