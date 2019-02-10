Пресс-служба «Атлетико» выложила фото спорных моментов в игре с «Реалом»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Лестер Сити 1.67 3.7 5.4
19:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Челси 1.48 4.7 7.25
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Леганес -:-  Бетис - - -
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Севилья -:-  Эйбар 1.65 4.1 4.85
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Барселона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Болонья -:-  Дженоа 2.25 3.2 3.3
17:00 сегодня  Аталанта -:-  СПАЛ 1.3 5.3 9.5
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Фрозиноне 1.47 4.2 7.2
17:00 сегодня  Торино -:-  Удинезе 1.7 3.6 5.2
20:00 сегодня  Сассуоло -:-  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Кальяри 1.38 4.5 8.8
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Вердер -:-  Аугсбург 1.75 3.9 4.35
20:00 сегодня  Фортуна -:-  Штутгарт 2.15 3.3 3.45
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Монпелье -:-  Монако 2.3 3.2 3.25
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Реймс 2.75 3 2.75
17:00 сегодня  Нант -:-  Ним 2 3.3 3.9
19:00 сегодня  Ренн -:-  Сент-Этьен 2.15 3.3 3.5
19:00 сегодня  Генгам -:-  Лилль 3.4 3.25 2.2
23:00 сегодня  Ницца -:-  Лион 4.5 4.1 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 0:0 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.5 3.5 2.6
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 1.45 3.85 6.6
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира 1.72 3.3 4.5
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр -:- Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа -:- Логотип футбольный клуб ВораВора - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния -:- Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси -:- Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат -:- Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.32 4.7 9.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3.6 1.45 10
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 2:1 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.08 7.9 50
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон -:- Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 2.5 2.95 3.05
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2.1 3 3.75
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 2 3.2 4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 2:0 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун 0:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе -:- Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 5.5 4.5 1.47
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 3.8 6.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:1 Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1.13 8 14
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 2:0 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 1:2 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.8 3.3 2.4
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 3.1 2.9 2.4
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.25 3.2 3.2
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.1 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.65 3.05 2.65
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 0:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.19 6.5 18
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.37 4.2 10.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 2.3 3.1 3.3
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 2.6 3.2 2.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 2.75 3.35 2.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.65 3.6 5.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.7 3.2 2.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.55 3.2 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.2 2.8 3.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.15 2.85 3.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.45 2.8 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 2.1 3 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1.8 3.1 4.9
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.2 3.1 3.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.2 2.85 3.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1.5 4 7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.25 6 11
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:2 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 1:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 0:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДалласДаллас -:- Логотип футбольный клуб Сан АнтониоСан Антонио - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
06:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл -:- Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 4:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:2 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 2:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 0:3 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 3:3 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2.4 3.05 3
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.85 3.6 3.8
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 2.5 3.3 2.65
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2.6 3.4 2.5
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 5.2 4.2 1.53
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 4:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 0:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.45 3.3 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 3.4 3.5 2
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 2.1 3.2 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.25 5 11
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Пресс-служба «Атлетико» выложила фото спорных моментов в игре с «Реалом»

сегодня, 08:51
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Атлетико» в своем «твиттере» опубликовал пост с фотографиями спорных моментов матча 23-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:3).

На снимках запечатлены следующие эпизоды:

1. Фол Хосе Хименеса на хавбеке «Реала» Винисиусе, который, как кажется, произошел до штрафной, хотя арбитр после использования VAR все же назначил пенальти.

2. Момент с офсайдом у нападающего «Атлетико» Альваро Мораты. Форвард забил гол, но его отменили из-за спорного положения вне игры.

3. Эпизод со столкновением полузащитника «Реала» Каземиро и всё того же Мораты в штрафной площади «сливочных», который арбитр проигнорировал.

При этом наставник «Атлетико» Диего Симеоне после игры подчеркнул, что его команда проиграла не из-за VAR.

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Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   124 / 779
сегодня в 10:13
Просто Перес опять подкупил судей, ничего нового
creamboy
creamboy
   709 / 779
сегодня в 10:10
Атлетико никогда не отличался честью,и даже сейчас их главный тренер говорит что Реал победил по делу,а потом пытаются это опротестовать,выкладывая фото,а чё они не выложили фол на Винисиусе когда Гризманн забивал?!
Да и костоломы они знатные!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   75 / 779
сегодня в 10:03
Они сравнивают руку Рамоса с ногой Мораты ?Вообще то офсайд считается по тем частям которыми можно играть , а рукой нельзя играть , а значит сравнивать линию между рукой и ногой нельзя
soroka200488
soroka200488
   625 / 779
сегодня в 10:01
Офсайд был. Даже на фото видно. Я не болел реал. пускай липовые линии не чертят. линейку возьми проверь.
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 779
сегодня в 10:01
Мне тоже думается , что офсайда не было и пеналь назначен ошибочно.
Но удивляет другое : почему судья ни разу не соизволил посмотреть спорные эпизоды сам, ведь окончательное решение за ни???
Или ему Перес "запретил" смотреть???
Странно это все и подозрительно!?!
Borzoy555
Borzoy555
   358 / 779
сегодня в 10:00
А че где фото нарушения Корреа на Винисиусе после которого забил Гризман? Что выгодно то и выставили матрасня
BARCDJIN
BARCDJIN
   230 / 779
сегодня в 09:54
Тут и так понятно что кабинет Переса выйграл ..Две Лч они вот так взяли..)))
пятый палец Гинера
пятый палец Гинера
   233 / 779
сегодня в 09:49
Позор Зениту!!!
Gelious
Gelious
   266 / 779
сегодня в 09:40
А их не смущает то, что оффсайд с Моратой был, хоть и мизерный? О чем уже в испанских студиях наразбирали. И что в случае с Моратой, тот целенаправленно выпихивал мяч грудью за лицевую линию.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 779
сегодня в 09:40
Никогда в испании не дадут другим клубам быть выше двух акул,ну может изредка
VIPded
VIPded
   56 / 779
сегодня в 09:25
Судьи... Сливочность... Ничего нового...
Удачи Атлетико!!!
Т34
Т34
   11 / 779
сегодня в 09:12
Очки ушли, выкладывай спорные моменты, не выкладывай. Игра сделана судьями.
Kavaro
Kavaro
   270 / 779
сегодня в 09:11
Ну если вы такие наблюдательные, почему так же не выложили фото где Корреа фолил на Вини во время голевой атаки матрас? Почему начертили линию с плеча Рамоса, а сравниваете с ногой Мораты, и если умеете так чертит вертикальные линии, то давайте ещё одну от точьки где калена Химинеса касается ноги Вини?
la_masia
la_masia
   70 / 779
сегодня в 09:02
Да засадили вчера Атлетико, особенно возмутил момент с пенальти. Было видно что фол за штрафной, но он слушать не стал, VAR смотреть не стал...странное решение.
beefs
beefs
   113 / 779
сегодня в 09:02
Ну как же без этого....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 779
сегодня в 08:55
"Dopo la morte non val medicina." итал.
Перевод: "После смерти лекарство бесполезно."
Русский аналог пословицы: "После драки кулаками не машут."
КЭТиК
КЭТиК
   89 / 779
сегодня в 08:54
Ясно, что судьи подсуживали Реалу.
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