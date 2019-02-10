Пресс-служба «Атлетико» выложила фото спорных моментов в игре с «Реалом»

«Атлетико» в своем «твиттере» опубликовал пост с фотографиями спорных моментов матча 23-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:3).
На снимках запечатлены следующие эпизоды:
1. Фол Хосе Хименеса на хавбеке «Реала» Винисиусе, который, как кажется, произошел до штрафной, хотя арбитр после использования VAR все же назначил пенальти.
2. Момент с офсайдом у нападающего «Атлетико» Альваро Мораты. Форвард забил гол, но его отменили из-за спорного положения вне игры.
3. Эпизод со столкновением полузащитника «Реала» Каземиро и всё того же Мораты в штрафной площади «сливочных», который арбитр проигнорировал.
При этом наставник «Атлетико» Диего Симеоне после игры подчеркнул, что его команда проиграла не из-за VAR.
Да и костоломы они знатные!
Да и костоломы они знатные!
Но удивляет другое : почему судья ни разу не соизволил посмотреть спорные эпизоды сам, ведь окончательное решение за ни???
Или ему Перес "запретил" смотреть???
Странно это все и подозрительно!?!
Но удивляет другое : почему судья ни разу не соизволил посмотреть спорные эпизоды сам, ведь окончательное решение за ни???
Или ему Перес "запретил" смотреть???
Странно это все и подозрительно!?!
Удачи Атлетико!!!
Удачи Атлетико!!!
Перевод: "После смерти лекарство бесполезно."
Русский аналог пословицы: "После драки кулаками не машут."
Перевод: "После смерти лекарство бесполезно."
Русский аналог пословицы: "После драки кулаками не машут."