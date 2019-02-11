Созин: «Никто не проявлял такого неуважения к ЦСКА, как Жамалетдинов»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о скандальном интервью нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова, который перешел в «Лех» на правах аренды.

Думаю, что Жамалетдинов вместе со своим агентом зря так рьяно бросился всё опровергать. Это наводит на определённые выводы. Во-первых, не всем людям дано смешно шутить, у кого-то получается, и он зарабатывает деньги в «Камеди» или «Аншлаге», у кого-то не получается – и сказанное ими звучит убого. Если Жамалетдинов утверждает, что люди не поняли его «шутку юмора», то ему не следует шутить вовсе.

Но всё-таки слабо верится, что сказанное Жамалетдиновым – сарказм. Заметно, что он затаил обиду на клуб и на полном серьёзе рассказывал свою версию событий. Поэтому интервью польской прессе – это не ошибка, а проявление обиды. Впрочем, нельзя сказать, что у Жамалетдинова есть основания обижаться. У него было достаточно шансов, чтобы проявить себя в составе ЦСКА . Если он объективно оценит свою игру, то признает, что некого винить, кроме самого себя.