Новосадов: «Такие люди, как Акинфеев, рождаются редко. Он уникум»

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов поделился мнением о нынешнем голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве и сравнил его с легендарным Львом Яшиным.
Знаком ли с Акинфеевым? Практически нет. Когда он играл за дубль, мы не пересекались. А когда Игоря стали подпускать к основе, меня в ЦСКА уже не было. В чём его уникальность? Такие люди появляются редко. О том, что растёт парень, я слышал и когда играл в ЦСКА, и после ухода. Вырос в нашего сильнейшего вратаря, пусть даже за сборную Игорь уже не играет.
Что касается сравнений Акинфеева с Яшиным, Яшин оказал влияние на развитие футбола. Он первым начал вводить мяч в игру рукой, играть на выходах — этого до него никто не делал. А Игорь — уникум, человек, который отлично умеет всё и при этом удивительно стабилен. Качество Акинфеева, которого не было у меня? Уверенность в себе. У меня это пришло с годами, у Игоря — с юных лет.
Ранее Юрий Жирков назвал Акинфеева лучшим футболистом, с которым он играл.
Луневу и Селихову возможность в сборной была дана, не прошли
они курс молодого бойца, накосячили и тот и другой. Согласен,
что подпускать надо потихоньку, но опыт, как говорится, не пропьешь.
Да и было бы как Буффону сорокет, понятно, а в 32 масса полевых еще играют в сборной )
Луневу и Селихову возможность в сборной была дана, не прошли
они курс молодого бойца, накосячили и тот и другой. Согласен,
что подпускать надо потихоньку, но опыт, как говорится, не пропьешь.
Да и было бы как Буффону сорокет, понятно, а в 32 масса полевых еще играют в сборной )
Лунев ? Нет. Ребров ? Тем более нет.
Беленова Стас не вызывает, но и он
не альтернатива Игорю. Не вижу смены.
Лунев ? Нет. Ребров ? Тем более нет.
Беленова Стас не вызывает, но и он
не альтернатива Игорю. Не вижу смены.
Надеюсь, он еще вернется в сборную, 32 года
совсем не возраст для ухода, расцвет для вратаря,
поиграет еще лет несколько . Удачи и здоровья, Игорь !
Надеюсь, он еще вернется в сборную, 32 года
совсем не возраст для ухода, расцвет для вратаря,
поиграет еще лет несколько . Удачи и здоровья, Игорь !