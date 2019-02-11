Новосадов: «Такие люди, как Акинфеев, рождаются редко. Он уникум»

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов поделился мнением о нынешнем голкипере «армейцев» Игоре Акинфееве и сравнил его с легендарным Львом Яшиным.

Знаком ли с Акинфеевым? Практически нет. Когда он играл за дубль, мы не пересекались. А когда Игоря стали подпускать к основе, меня в ЦСКА уже не было. В чём его уникальность? Такие люди появляются редко. О том, что растёт парень, я слышал и когда играл в ЦСКА , и после ухода. Вырос в нашего сильнейшего вратаря, пусть даже за сборную Игорь уже не играет.

Что касается сравнений Акинфеева с Яшиным, Яшин оказал влияние на развитие футбола. Он первым начал вводить мяч в игру рукой, играть на выходах — этого до него никто не делал. А Игорь — уникум, человек, который отлично умеет всё и при этом удивительно стабилен. Качество Акинфеева, которого не было у меня? Уверенность в себе. У меня это пришло с годами, у Игоря — с юных лет.