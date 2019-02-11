Газзаев предложил РФС провести ряд реформ

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ньюкасл 1.73 3.45 5.3
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Леванте 2 3.5 3.7
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 2:0 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1.25 4.9 15
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 25 5.3 1.19
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 0:0 Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:1 Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 2.3 3.3 2.95
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра 1:1 Логотип футбольный клуб КильмесКильмес - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.57 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.35 3.1 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.35 2.7 3.9
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10 4.5 1.33
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.8 2.8 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.7 3.65 5
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 2:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 0:1 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 0:2 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 0:0 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 3:1 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
18:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб ГетеборгГетеборг - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:1 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:2 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 3:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2.1 3.6 3
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 2.15 3.1 3.4
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 2 тур 1 X 2
11:00 61’ Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 2:1 Логотип футбольный клуб МуромМуром - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 1.65 3.5 5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 3.2 3.5 2.1
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 1.9 3.1 4.5
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Газзаев предложил РФС провести ряд реформ

сегодня, 11:13

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев выдвинул ряд предложений для развития российского футбола.

На мой взгляд, Российскому футбольному союзу необходимо провести ряд ключевых реформ. Во-первых, как уже говорил неоднократно, отказаться от лимита на легионеров. Во-вторых, реформировать структуру клубного футбола – вдвое сократить число профессиональных клубов, расширить Премьер-Лигу до 18 команд, а ФНЛ разбить на три зоны, «Запад», «Центр» и «Восток» с целью существенно сократить транспортные расходы. Остальные клубы должны стать полупрофессиональными или любительскими. В-третьих, следует повысить коммерческую составляющую нашего футбола и, прежде всего, увеличить доходы от телеконтракта в 40 раз по сравнению с сегодняшними цифрами. Всё это позволит вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского и массового футбола все регионы Российской Федерации.

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Все комментарии
Т34
Т34 ответил Jum13
   12 / 793
сегодня в 12:23
Свиньи до сих пор не могут ему простить унижения )))
Кони, такие же лизуны, как это пес. Как он лизнул верховному, вся страна видела, а так как вы лижете лазурным, весь соккер видит. Одна школа лизунов. Не зря он у вас кумиром числится.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Казанский
   283 / 793
сегодня в 12:20
Ну не в мошенеческий же зенит,который из бюджета отжал 9 млрд.рублей,сейчас арендует стадион за 1 рубль в год и одновременно "продает" его название Газпрому за 20 млн.евро в тот же год)))За это сажают приличных людей
Все более менее приличные люди трутся сейчас в Казани.Да, про бюджет не забудь--, бюджет на строительство стадиона был города Санкт--Петербурга на 100%.
cska plus
cska plus
   7 / 793
сегодня в 12:20
Где-то есть истина в его словах.
Казанский
Казанский
   38 / 793
сегодня в 12:11
Озеро мне ответит за счет какой гос.компании кормился Рубин или опять бла-бла-бла от лазурного?))
Казанский
Казанский ответил kolpankolpan
   38 / 793
сегодня в 12:10
И вкладывать в непровальный Рубин, у которого полгода сугробы на поле, а летом голова плавится на солнце "супер-стадионов Казани.
Ну не в мошенеческий же зенит,который из бюджета отжал 9 млрд.рублей,сейчас арендует стадион за 1 рубль в год и одновременно "продает" его название Газпрому за 20 млн.евро в тот же год)))За это сажают приличных людей
Байкал-38
Байкал-38 ответил kolpankolpan
   44 / 793
сегодня в 12:09
И вкладывать в непровальный Рубин, у которого полгода сугробы на поле, а летом голова плавится на солнце "супер-стадионов Казани.
Когда Рубин был у государственной кормушки с него кормился криминал. Сейчас клуб банкрот но зато частный бердыевский, а криминал остался, вот только не поймут,а где деньги то?
Думаю Бердыева гнать надо, Рубин вернуть государству и народу!
kolpankolpan
kolpankolpan
   283 / 793
сегодня в 12:01
И вкладывать в непровальный Рубин, у которого полгода сугробы на поле, а летом голова плавится на солнце "супер-стадионов Казани.
Казанский
Казанский
   38 / 793
сегодня в 12:00
Когда в реале я встречусь с Озерным в красной шапочке?)))
Казанский
Казанский
   38 / 793
сегодня в 11:58
Надо запретить Гос.монополиям вкладывать деньги в провальные проекты,такие как зенит(Газпром) и цска(Россети)
kolpankolpan
kolpankolpan
   283 / 793
сегодня в 11:58
Этого усача надо держать подальше от контрактов.Иначе им---этим контрактам наступит кирдык.Представьте что против 200р за футбол ---премьер, Вы будете платить в 40 раз больше.Кого смотреть, усатого трутня?Кстати не вижу ничего необычного , обычная позиция "российского чиновника "обобрать до нитки хоть за что-то,то есть за интерес пусть и слабый к отечественному футболу.Хотите все умертвить--дайте Газику дорогу.
Байкал-38
Байкал-38
   44 / 793
сегодня в 11:56
А пан Казюльский всё о своём.
Опять его никто слушать не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 793
сегодня в 11:49
Этого усача надо держать подальше от футбола...
Большой Карай
Большой Карай
   348 / 793
сегодня в 11:44
Им реформы не нужны.
parallels
parallels
   8 / 793
сегодня в 11:43
и ещё одна реформа нужна: запретить спартак!
Казанский
Казанский
   38 / 793
сегодня в 11:41
– Перед чемпионским сезоном вы рассказывали о подозрении в странном поведении игроков «Рубина», якобы футболисты сдавали матчи. Как вы это вычищали?

– Когда я пришел в «Рубин», приходилось использовать методы из своего прошлого. Выяснили, что к игрокам обращались различные группировки. Были разговоры в таком роде, что, если не пропустишь или не «придумаешь» пенальти, своих детей больше не увидишь. Шаронова, например, вовсю придавливали даже во второй приход. Манипуляции шли, но мы вовремя всё узнали. Ко мне многие игроки приходили и признавались в подобном. Сейчас уже нет смысла их всех называть.

– Как вы их отбивали от таких манипуляций извне?

– Во многих командах работали люди с криминальным прошлым на не самых высоких должностях. Нам нужен был человек, способный решать вопросы, связанные с просочением криминала в футбол. Я посоветовался с людьми и все мне назвали Сайманова.

Он в то время уже неплохо разбирался в футболе. Мы знали, что он приближен к группировке, но не привлекал к себе большого внимания. Как только мы его взяли, всё пошло на лад. Его фамилия была хорошо известна в том мире. И в Москве, и в Питере его знали.(Экс-начальник УФСБ по РТ Александр Гусев )
------------------
Может с этим поборнмся для начала?
Jum13
Jum13 ответил Т34
   14 / 793
сегодня в 11:39
Это пес забыл добавить об объединении российского и украинского чемпионата. Это у него пойдет отдельной реформой, как с помощью футбола укрепить дружбу братских народов.
Свиньи до сих пор не могут ему простить унижения )))
vinyardrip
vinyardrip ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   151 / 793
сегодня в 11:38
Понятно, чего хочет пёс.)))))) Убрать честные, не кабинетные команды, оставить филиалы конюшни (Енисей, СКА, Локомотив, Динамо) и питера (Ростов). А в ФНЛ сделать дальневосточную квоту, чтобы команды с "сибирским характером" проявляли этот "характер" со Спартаком, но, внезапно, не с зенитом и цска.))))) Он купил кубок уефа в 2005 и его понесло.))))
Жаль, что ты заявку на мозг не подавал, он тебе бы бесплатно оформил
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   49 / 793
сегодня в 11:33
Понятно, чего хочет пёс.))))))
Убрать честные, не кабинетные команды, оставить филиалы конюшни (Енисей, СКА, Локомотив, Динамо) и питера (Ростов). А в ФНЛ сделать дальневосточную квоту, чтобы команды с "сибирским характером" проявляли этот "характер" со Спартаком, но, внезапно, не с зенитом и цска.)))))

Он купил кубок уефа в 2005 и его понесло.))))
XL-965
XL-965
   725 / 793
сегодня в 11:31
Опять усатый выдвигает реформы, ему бы в госдумму
Miaf
Miaf ответил CSKA2012
   56 / 793
сегодня в 11:31
Это и есть старший Газзаев.
точно, тот Владимир..
CSKA2012
CSKA2012 ответил Miaf
   220 / 793
сегодня в 11:28
Это случайно не сын усатого, который вместе с ним развалил Аланию и опять какие то махинации делает?
Это и есть старший Газзаев.
Т34
Т34
   12 / 793
сегодня в 11:21
Это пес забыл добавить об объединении российского и украинского чемпионата. Это у него пойдет отдельной реформой, как с помощью футбола укрепить дружбу братских народов.
Miaf
Miaf
   56 / 793
сегодня в 11:18
Это случайно не сын усатого, который вместе с ним развалил Аланию и опять какие то махинации делает?
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