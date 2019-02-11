Газзаев предложил РФС провести ряд реформ

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев выдвинул ряд предложений для развития российского футбола.

На мой взгляд, Российскому футбольному союзу необходимо провести ряд ключевых реформ. Во-первых, как уже говорил неоднократно, отказаться от лимита на легионеров. Во-вторых, реформировать структуру клубного футбола – вдвое сократить число профессиональных клубов, расширить Премьер-Лигу до 18 команд, а ФНЛ разбить на три зоны, «Запад», «Центр» и «Восток» с целью существенно сократить транспортные расходы. Остальные клубы должны стать полупрофессиональными или любительскими. В-третьих, следует повысить коммерческую составляющую нашего футбола и, прежде всего, увеличить доходы от телеконтракта в 40 раз по сравнению с сегодняшними цифрами. Всё это позволит вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского и массового футбола все регионы Российской Федерации.