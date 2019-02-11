Газзаев предложил РФС провести ряд реформ

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев выдвинул ряд предложений для развития российского футбола.
На мой взгляд, Российскому футбольному союзу необходимо провести ряд ключевых реформ. Во-первых, как уже говорил неоднократно, отказаться от лимита на легионеров. Во-вторых, реформировать структуру клубного футбола – вдвое сократить число профессиональных клубов, расширить Премьер-Лигу до 18 команд, а ФНЛ разбить на три зоны, «Запад», «Центр» и «Восток» с целью существенно сократить транспортные расходы. Остальные клубы должны стать полупрофессиональными или любительскими. В-третьих, следует повысить коммерческую составляющую нашего футбола и, прежде всего, увеличить доходы от телеконтракта в 40 раз по сравнению с сегодняшними цифрами. Всё это позволит вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского и массового футбола все регионы Российской Федерации.
Думаю Бердыева гнать надо, Рубин вернуть государству и народу!
Думаю Бердыева гнать надо, Рубин вернуть государству и народу!
Опять его никто слушать не будет.
https://youtu.be/xvMZIjkATFc
Опять его никто слушать не будет.
– Когда я пришел в «Рубин», приходилось использовать методы из своего прошлого. Выяснили, что к игрокам обращались различные группировки. Были разговоры в таком роде, что, если не пропустишь или не «придумаешь» пенальти, своих детей больше не увидишь. Шаронова, например, вовсю придавливали даже во второй приход. Манипуляции шли, но мы вовремя всё узнали. Ко мне многие игроки приходили и признавались в подобном. Сейчас уже нет смысла их всех называть.
– Как вы их отбивали от таких манипуляций извне?
– Во многих командах работали люди с криминальным прошлым на не самых высоких должностях. Нам нужен был человек, способный решать вопросы, связанные с просочением криминала в футбол. Я посоветовался с людьми и все мне назвали Сайманова.
Он в то время уже неплохо разбирался в футболе. Мы знали, что он приближен к группировке, но не привлекал к себе большого внимания. Как только мы его взяли, всё пошло на лад. Его фамилия была хорошо известна в том мире. И в Москве, и в Питере его знали.(Экс-начальник УФСБ по РТ Александр Гусев )
------------------
Может с этим поборнмся для начала?
– Когда я пришел в «Рубин», приходилось использовать методы из своего прошлого. Выяснили, что к игрокам обращались различные группировки. Были разговоры в таком роде, что, если не пропустишь или не «придумаешь» пенальти, своих детей больше не увидишь. Шаронова, например, вовсю придавливали даже во второй приход. Манипуляции шли, но мы вовремя всё узнали. Ко мне многие игроки приходили и признавались в подобном. Сейчас уже нет смысла их всех называть.
– Как вы их отбивали от таких манипуляций извне?
– Во многих командах работали люди с криминальным прошлым на не самых высоких должностях. Нам нужен был человек, способный решать вопросы, связанные с просочением криминала в футбол. Я посоветовался с людьми и все мне назвали Сайманова.
Он в то время уже неплохо разбирался в футболе. Мы знали, что он приближен к группировке, но не привлекал к себе большого внимания. Как только мы его взяли, всё пошло на лад. Его фамилия была хорошо известна в том мире. И в Москве, и в Питере его знали.(Экс-начальник УФСБ по РТ Александр Гусев )
------------------
Может с этим поборнмся для начала?
Убрать честные, не кабинетные команды, оставить филиалы конюшни (Енисей, СКА, Локомотив, Динамо) и питера (Ростов). А в ФНЛ сделать дальневосточную квоту, чтобы команды с "сибирским характером" проявляли этот "характер" со Спартаком, но, внезапно, не с зенитом и цска.)))))
Он купил кубок уефа в 2005 и его понесло.))))
Убрать честные, не кабинетные команды, оставить филиалы конюшни (Енисей, СКА, Локомотив, Динамо) и питера (Ростов). А в ФНЛ сделать дальневосточную квоту, чтобы команды с "сибирским характером" проявляли этот "характер" со Спартаком, но, внезапно, не с зенитом и цска.)))))
Он купил кубок уефа в 2005 и его понесло.))))