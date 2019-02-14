Сесар Навас попрощался с «Рубином»

Сегодня защитник «Рубина» Сесар Навас завершил карьеру. Испанец написал письмо по этому поводу.

Всем здравствуйте! Вот и пришло время завершить карьеру. И мне бы хотелось через это письмо попрощаться и поблагодарить болельщиков «Рубина» за поддержку, полученную за годы моего пребывания в клубе. Я хочу поблагодарить каждого из болельщиков, который посетил стадион, смотрел матч по ТВ и поддерживал нас любым другим образом. Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца!

Я хочу поблагодарить каждого жителя Казани и Республики Татарстан за то, как тепло вы приняли меня и мою семью. Мы чувствовали себя как дома все это время. Спасибо за ваше гостеприимство! Я хочу поблагодарить всех работников клуба, товарищей по команде и тренерский штаб, с которыми я работал все эти годы и которые являются частью семьи казанского «Рубина», за вашу помощь, доверие, поддержку. Спасибо всем большое!

Хочу пожелать удачи всем, кто является частью «Рубина», как на поле, так и вне его! Мы обязательно увидимся ещe раз в мае, когда я приеду в Казань со своей семьей, чтобы лично попрощаться с вами!

Ваш Сесар Навас.