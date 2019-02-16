  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Первый дивизион
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бельгия. Вторая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Второй Дивизион
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Марокко. Ботола Про
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Португалия. Сегунда
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словакия. Первая лига
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Уэльс. Кимру Альянс
  • Уэльс. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Первый дивизион
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бельгия. Вторая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Второй Дивизион
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Марокко. Ботола Про
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Португалия. Сегунда
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словакия. Первая лига
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Уэльс. Кимру Альянс
  • Уэльс. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2:1 Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 1.85 3.55 4.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 3.8 3.45 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 25 14 1.06
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Сельта 1:4  Леванте 1.85 3.8 4
18:15 сегодня  Райо Вальекано -:-  Атлетико М 6.2 3.75 1.6
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Леганес 2.1 3 4.1
22:45 сегодня  Барселона -:-  Вальядолид 1.13 8.5 20
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Парма 2.05 3.3 3.75
22:30 сегодня  Аталанта -:-  Милан 2.1 3.4 4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  РБ Лейпциг 5.5 4.3 1.57
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Ганновер-96 1.25 6.3 10.7
17:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Фрайбург 1.9 3.3 4.5
17:30 сегодня  Вольфсбург -:-  Майнц 1.77 3.7 4.6
20:30 сегодня  Герта -:-  Вердер 2.45 3.35 2.9
Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Марсель -:-  Амьен 1.45 4.4 7.3
22:00 сегодня  Монако -:-  Нант 1.77 3.6 4.8
22:00 сегодня  Анже -:-  Ницца 2.4 2.85 3.5
Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 1:3 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 36 8 1.09
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 4:0 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.08 10.5 23
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 2:1 Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 1.4 4.15 8
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЗираЗира 0:0 Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 3.6 3.2 2.03
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани -:- Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели -:- Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли -:- Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВораВора -:- Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа 2.13 2.45 5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр 2.12 2.6 4.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня -:- Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик -:- Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина 6.8 3.55 1.53
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер -:- Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 33 тур 1 X 2
16:00 71’ Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти 1:0 Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1.6 3.85 5.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 2 3.4 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.8 3.65 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2.15 3.45 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.4 3.47 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.77 3.6 4.5
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 1.58 3.9 5.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.1 3.5 3.25
Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 3:3 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 4 3.43 1.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 1.85 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 2.15 3.45 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1.45 4.3 6.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.4 3.25 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2 3.5 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.75 3.25 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.6 3.35 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.9 3.45 4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
16:00 68’ Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1:1 Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 3.05 2.5 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.43 4.3 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.95 3.43 3.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 4.2 3.15 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 5.2 3.7 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.45 3.45 2.7
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.6 3.6 5.7
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 1.95 3.2 4
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 8 1.3 6
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо -:- Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 2.3 3 3.3
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба 1:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго -:- Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге -:- Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте -:- Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.2 3.35 3.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 2.05 3.75 3.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 2.2 3.4 3.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ГентГент 4.9 4.3 1.55
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли -:- Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Юнион Сент-Жиллуаз (Брюссель)Юнион Сент-Жиллуаз -:- Логотип футбольный клуб РуселареРуселаре - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1:0 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 2.55 2.18 4.3
16:00 74’ Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 2:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 1.63 3.2 6.5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.7 3.5 4.8
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе -:- Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова 1.8 3.3 4.5
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 74’ Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 0:1 Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 12 4.5 1.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб ПакшПакш 2.75 2.8 2.75
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 3.05 2.95 2.45
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 3.2 3.1 2.25
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 3.2 3.4 2.1
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1:2 Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 1.65 3.6 5.4
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 2:1 Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.3 3.1 3.2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2:3 Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 4.7 3.5 1.75
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2:2 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 2.9 3.1 2.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 74’ Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 3:0 Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.04 14 27
16:00 69’ Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 0:0 Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 2.4 4.2
16:00 67’ Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 0:0 Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 2.45 2.4 3.85
16:00 69’ Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 0:0 Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 3.6 2.3 2.75
16:00 71’ Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос 3:1 Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген - - -
16:00 69’ Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1:1 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.9 2.35 3.2
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 2.05 3 4.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 3.25 2.85 2.55
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1.5 4.35 5.8
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 27’ Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили 0:0 Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 30’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Р (Раанана)Хапоэль Р 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 3.4 2.85 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.55 3 2.85
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 2.35 3.15 2.95
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1.3 4.7 10
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 1:2 Логотип футбольный клуб Мохун Баган (Калькутта)Мохун Баган - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам 1:1 Логотип футбольный клуб Индиан Эрроуз (Калькутта)Индиан Эрроуз - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2 3.2 3.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.95 3 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.02 2.85 4.3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 2 2.9 4.2
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 30’ Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 0:0 Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 3.4 3.1 2.2
17:00 30’ Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 0:0 Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.35 2.85 3.4
17:00 30’ Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 0:0 Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 1.9 3.1 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.15 2.95 3.6
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:45 45’ Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия 1.2 5.6 14
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд -:- Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК -:- Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу -:- Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа -:- Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 1.9 3.5 4.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 12 5.8 1.25
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 28’ Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда 0:0 Логотип футбольный клуб Кавкаб (Марракеш)Кавкаб - - -
17:00 30’ Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет 1:0 Логотип футбольный клуб Иттихад Тан (Танжер)Иттихад Тан - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шабаб Риф Хосейма (Аль-Хосейма)Шабаб Риф Хосейма -:- Логотип футбольный клуб ХурибгаХурибга - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Кайзерслаутерн IIКайзерслаутерн II -:- Логотип футбольный клуб НестведНествед - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СкалицаСкалица 0:0 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина 4:0 Логотип футбольный клуб ВлашимВлашим - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГомельГомель 3:2 Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
16:00 74’ Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 2:2 Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд - - -
16:00 74’ Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг 3:1 Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
16:00 76’ Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1:0 Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена - - -
16:00 71’ Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг 1:4 Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 0:0 Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
16:30 47’ Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 1:0 Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале 2.05 3.5 3.25
17:00 28’ Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:1 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ВиборгВиборг - - -
17:00 17’ Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 0:1 Логотип футбольный клуб БалингенБалинген - - -
17:00 32’ Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 0:0 Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек -:- Логотип футбольный клуб СтремменСтреммен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальмарКальмар -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас 2:3 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
06:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 3:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.23 6 11.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.65 4.35 4.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 7.8 5.35 1.33
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 1.6 3.85 5.55
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 0:2 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 1.85 3.4 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.5 3.4 2.6
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.5 3 2.9
Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.8 3.4 4.5
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 1.15 6.2 19
Португалия. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Варзим (Повуа-де-Варзин)Варзим 0:1 Логотип футбольный клуб Бенфика-2 (Лиссабон)Бенфика-2 2.8 3.05 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади -:- Логотип футбольный клуб ПенафиелПенафиел 2.75 3.25 2.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фамаликао (Вила Нова де Фамаликао)Фамаликао -:- Логотип футбольный клуб Академико ВизеуАкадемико Визеу 1.53 3.85 6.5
Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт 0:1 Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.7 3.4 5
Сербия. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка 0:3 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
16:00 73’ Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш 0:1 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
16:00 73’ Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад 0:0 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
17:00 29’ Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш 1:0 Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
Словакия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 73’ Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 0:1 Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр 2.3 2.65 3.6
16:00 76’ Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 1:0 Логотип футбольный клуб СеницаСеница 1.11 7.5 22
16:00 75’ Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок 3:0 Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн 1.38 4.7 7
16:00 72’ Логотип футбольный клуб НитраНитра 1:2 Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова 2 2.6 5
16:00 74’ Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце 1:0 Логотип футбольный клуб СередСеред 1.35 4.2 10.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр 2.6 3.2 2.6
Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор 1:1 Логотип футбольный клуб Адана ДемирспорАдана Демирспор 2.25 2.5 4.1
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Умраниеспор (Стамбул)Умраниеспор 2:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
16:00 71’ Логотип футбольный клуб Алтай (Семей)Алтай 0:0 Логотип футбольный клуб БолуспорБолуспор 2.8 2.5 3.05
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:0 Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 2.18 2.6 4.4
16:00 69’ Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 0:1 Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 5.6 3.4 1.68
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1.85 3.5 4.1
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун -:- Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр -:- Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог -:- Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд -:- Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РилРил - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС -:- Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун 1.15 7.5 12.5
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун -:- Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кардифф МЮКардифф МЮ -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 3.2 3 2.35
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 30’ Логотип футбольный клуб РиекаРиека 0:0 Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 2.5 3.2 2.7
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер - - -
Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 28’ Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 0:0 Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 2.85 3.2 2.4
17:00 30’ Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 0:1 Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 2.3 3 3.2
17:00 28’ Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 0:0 Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1.8 3.4 4.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л 2.3 2.9 3.3
Чили. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:0 Логотип футбольный клуб Палестино (Сантьяго)Палестино 1.35 3.85 16
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кокимбо УнидоКокимбо Унидо 1:2 Логотип футбольный клуб Унив. Католика (Сантьяго)Унив. Католика - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес (Икике)Депортес -:- Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 2.05 3.3 3.5
Чили. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Барнечеа (Сантьяго)Барнечеа 2:0 Логотип футбольный клуб Унион (Сан Фелипе)Унион - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -