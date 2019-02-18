Нара: «Лишиться капитанской повязки для Икарди — как лишиться ноги»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди выступила на телевидении и не смогла сдержать слез, комментируя лишение футболиста капитанской повязки.
Некоторые говорят, что капитанская повязка ничего не значит, но для Мауро это то же самое, что лишиться ноги. Он носит эту футболку с такой гордостью, и раз уж ходят разговоры о деньгах или любви к клубу, он всегда выбирает клуб.
Я остаюсь на связи с «Интером», но узнала об их решении лишить Икарди звания капитана через Twitter. Я встречалась с руководством клуба, но они мне ничего не сказали.
Без ноги он точно не поиграет в фут, а вот без повязки где угодно может побегать.
Без ноги он точно не поиграет в фут, а вот без повязки где угодно может побегать.
Теперь понятно кого имел ввиду Икарди, когда вылаживал этот пост.
Теперь понятно кого имел ввиду Икарди, когда вылаживал этот пост.