Нара: «Лишиться капитанской повязки для Икарди — как лишиться ноги»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» выступила на телевидении и не смогла сдержать слез, комментируя лишение футболиста капитанской повязки.

Некоторые говорят, что капитанская повязка ничего не значит, но для Мауро это то же самое, что лишиться ноги. Он носит эту футболку с такой гордостью, и раз уж ходят разговоры о деньгах или любви к клубу, он всегда выбирает клуб.

Я остаюсь на связи с «Интером», но узнала об их решении лишить Икарди звания капитана через Twitter. Я встречалась с руководством клуба, но они мне ничего не сказали.