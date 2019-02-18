Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2018/2019

Нара: «Лишиться капитанской повязки для Икарди — как лишиться ноги»

18 февраля 2019, 08:13

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди выступила на телевидении и не смогла сдержать слез, комментируя лишение футболиста капитанской повязки.

Некоторые говорят, что капитанская повязка ничего не значит, но для Мауро это то же самое, что лишиться ноги. Он носит эту футболку с такой гордостью, и раз уж ходят разговоры о деньгах или любви к клубу, он всегда выбирает клуб.

Я остаюсь на связи с «Интером», но узнала об их решении лишить Икарди звания капитана через Twitter. Я встречалась с руководством клуба, но они мне ничего не сказали.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе в РПЛ Габриэля Барбосы
Вчера, 13:46
Клопп пошёл на рискованный трансфер. Собослои – символ свободы на поле
Вчера, 13:31Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Хаверц объяснил, почему принял решение перейти в «Арсенал»
28 июня
Экс-нападающий МЮ считает, что «Арсенал» не попадёт в топ-4 в новом сезоне
28 июня
Президент Франции сделал выбор между Месси и Роналду
27 июня
Рио Фердинанд: «Сейчас бы я стоил 170 млн фунтов стерлингов»
25 июня
Сортировать
Все комментарии
Charlie Scene
Charlie Scene
18 февраля 2019 в 15:04
идиотка
spectator
spectator
18 февраля 2019 в 13:36
Ванда не лучше и не хуже условного Мино Райолы, она по крайней мере предсказуемая, будь у Икарди агент опытнее уже выкрутил бы нам яйца и увел игрока в другой клуб.
112910415
112910415
18 февраля 2019 в 12:57
агента бы ему заменить
Timeless
Timeless
18 февраля 2019 в 12:17
Скажи спасибо себе.
galem72
galem72
18 февраля 2019 в 10:55
Что за нелепое сравнение? ))
Без ноги он точно не поиграет в фут, а вот без повязки где угодно может побегать.
dzvinka
dzvinka
18 февраля 2019 в 09:57
п**** капитан... у команды Еврокубковая игра - а он говорит - ну на*****, не поеду.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
18 февраля 2019 в 09:12
Вот попал так попал. Он же даже своего агента уволить не может аххах.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
18 февраля 2019 в 08:47
Или как для Нары лишиться буферов
Байкал-38.
Байкал-38.
18 февраля 2019 в 08:29
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения. Марк Твен.
Теперь понятно кого имел ввиду Икарди, когда вылаживал этот пост.
EAGinLE
EAGinLE
18 февраля 2019 в 08:19
Все запутано .
КЭТиК
КЭТиК
18 февраля 2019 в 08:18
Щёлкнул по носу жене, пусть думает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 