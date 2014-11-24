Субисаррета: «Мы обеспокоены ситуацией с Вермаленом»

Спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета прокомментировал ситуацию вокруг защитника Томаса Вермалена, у которого вновь возникли проблемы с мышцами правой ноги. Отметим, что игрок лишь недавно вернулся к полноценным тренировкам, пропустив чуть ли не полгода.
«Не знаем, потребуется ли Томасу операция. Как бы там ни было, мы обеспокоены. Сейчас наш медицинский штаб оценивает состояние игрока», — сказал Субисаррета.
«Не знаем, потребуется ли Томасу операция. Как бы там ни было, мы обеспокоены. Сейчас наш медицинский штаб оценивает состояние игрока», — сказал Субисаррета.