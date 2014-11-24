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Субисаррета: «Мы обеспокоены ситуацией с Вермаленом»

24 ноября 2014, 14:01
 Спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета прокомментировал ситуацию вокруг защитника Томаса Вермалена, у которого вновь возникли проблемы с мышцами правой ноги. Отметим, что игрок лишь недавно вернулся к полноценным тренировкам, пропустив чуть ли не полгода.

«Не знаем, потребуется ли Томасу операция. Как бы там ни было, мы обеспокоены. Сейчас наш медицинский штаб оценивает состояние игрока», — сказал Субисаррета.
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