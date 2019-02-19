Дибала: «Я многому научился у Аллегри»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Я многому у него научился. Особенно тому, как надо работать. Как быть образцовым профессионалом и полностью фокусироваться на тренировках, чтобы знать, чего ожидать в матчах. С ним я ощутимо вырос.

С первого дня здесь, хотя я играл на разных позициях, он всегда давал мне на поле свободу действий. Доверие имеет большое значение. Здорово чувствовать, что ты являешься частью того, чего хочет добиться такой большой клуб.