Дибала: «Я многому научился у Аллегри»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.
Я многому у него научился. Особенно тому, как надо работать. Как быть образцовым профессионалом и полностью фокусироваться на тренировках, чтобы знать, чего ожидать в матчах. С ним я ощутимо вырос.
С первого дня здесь, хотя я играл на разных позициях, он всегда давал мне на поле свободу действий. Доверие имеет большое значение. Здорово чувствовать, что ты являешься частью того, чего хочет добиться такой большой клуб.
Ранее Дибала прокомментировал предстоящий матч против «Атлетико», который состоится в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.