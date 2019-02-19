Дибала: «„Атлетико“ силен в обороне и опасен на контратаках»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал предстоящий матч против «Атлетико», который состоится в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы уже знаем все об игровом стиле «Атлетико», как Диего Симеоне настраивает команду, и как тяжело будет. Чтобы дойти до финала и выиграть турнир, надо обыгрывать любого. Легких матчей или соперников не будет.

«Атлетико» силен в обороне и опасен на контратаках. Если ты недостаточно внимателен в защите, у них найдутся игроки, способные посеять хаос. Но о нас можно сказать то же самое. Мы знаем свои сильные стороны, и «Атлетико» постарается их нейтрализовать.

«Ювентус» регулярно демонстрировал потенциал в течение всего времени, что я здесь играю. За год до моего перехода «Ювентус» играл в финале с «Барселоной». В моем втором сезоне мы тоже вышли в финал, а в прошлом розыгрыше уступили «Реалу» в четвертьфинале.