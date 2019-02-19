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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.6 3.55 5.8
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Михайлович: «Поражение от „Ромы“ - абсурд»

19 февраля 2019, 11:39
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал поражение от «Ромы» в матче 24-го тура Серии А. 

Если вы не рискуете против «Ромы», то при первой же возможности они накажут вас. 

Мы создали 7-8 отличных моментов, поэтому абсурдно проигрывать игру, в которой бы даже ничья была слишком жестоким для нас результатом. Я не могу винить своих игроков, хочу только поблагодарить их за отличную игру, которую они провели. 

Мы должны улучшить свою игру, но главное, чтобы команда играла уверенно. Мы на правильном пути.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
   267 / 887
19 февраля в 19:18
Абсурд это его переход из уважаемого и достойного римского клуба в смердючий, кабинетный, сине-чёрный мешок.
Nafnafik
Nafnafik
   43 / 887
19 февраля в 14:22
Опять никчемное нытьё.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   299 / 887
19 февраля в 12:13
То, что ты тренер - абсурд.
авито
авито
   374 / 887
19 февраля в 11:56
У Ромы лучшие болельщики в Европе.
drug01
drug01
   114 / 887
19 февраля в 11:48
Играть и не трусить
ДСА
ДСА
   143 / 887
19 февраля в 11:42
Аутсайдер совсем оборзел.
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