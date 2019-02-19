Михайлович: «Поражение от „Ромы“ - абсурд»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал поражение от «Ромы» в матче 24-го тура Серии А.

Если вы не рискуете против «Ромы», то при первой же возможности они накажут вас.

Мы создали 7-8 отличных моментов, поэтому абсурдно проигрывать игру, в которой бы даже ничья была слишком жестоким для нас результатом. Я не могу винить своих игроков, хочу только поблагодарить их за отличную игру, которую они провели.

Мы должны улучшить свою игру, но главное, чтобы команда играла уверенно. Мы на правильном пути.