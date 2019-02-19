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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Саттон: «Думаю, что Сарри уволят в ближайшее время»

19 февраля 2019, 11:39
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший футболист «Челси» Крис Саттон раскритиковал наставника команды Маурицио Сарри после вылета из Кубка Англии.

 Это был последний матч Сарри в «Челси». Думаю, что его уволят в ближайшее время. Он сам говорил, что не может мотивировать игроков, так зачем оставлять его до матча с «Манчестер Сити»?

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Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша ответил allemz
   361 / 887
19 февраля в 19:30
Тоже считаю, что ему нужно дать поработать, а не делать козлом отпущения. В начале сезона, когда был хороший старт, он был красавчиком, а при первых трудностях сливают, как будто после парика ему достался чемпионски настроенный коллектив.
allemz
allemz ответил Ми Ша
   59 / 887
19 февраля в 19:24
Привет). Так то ты прав, но по-моему Сарри сам виноват и дело здесь не в результатах на сегодня, а в том, что он начал проявлять слабость и люди это чувствуют, в следствие чего он теряет контроль над ситуацией и все поворачивается против него.
Привет.

Ну посмотрим. Многие тренеры в Англии проходили через "это". Уверен, у него получится.
Ми Ша
Ми Ша ответил allemz
   361 / 887
19 февраля в 19:20
Привет).

Так то ты прав, но по-моему Сарри сам виноват и дело здесь не в результатах на сегодня, а в том, что он начал проявлять слабость и люди это чувствуют, в следствие чего он теряет контроль над ситуацией и все поворачивается против него.
yudin_duda
yudin_duda
   653 / 887
19 февраля в 17:54
Думал, самое некомпетентное руководство у Юнайтед, оказывается руководство чукотки недалеко ушло
Die Roten
Die Roten
   507 / 887
19 февраля в 17:16
Странно что до сих пор не уволили.
Garrincha58
Garrincha58
   505 / 887
19 февраля в 16:56
Сарри неудачник и этим всё сказано
нечитайло
нечитайло
   853 / 887
19 февраля в 16:21
Зачем им кубок,у них финал через 4 дня с сити
particular
particular ответил Спагетти
   8 / 887
19 февраля в 15:41
Я как будто отрывок из книги прочитал а не коммент;)) обычно тут пишут комменты, ты гэ, нет сам ты гэ и твоя команда гэ;))
Так здесь, вроде как, обмениваются мнениями по той или иной теме... Мне трёх слов не хватает, каюсь..:))
А участвовать в однообразном упоминании живности, неудачных поражений, троллить клубные пристастия и т.п., мне не интересно... Тут я курю в сторонке..:))
Спагетти
Спагетти ответил particular
   767 / 887
19 февраля в 15:33
Я как будто отрывок из книги прочитал а не коммент;)) обычно тут пишут комменты, ты гэ, нет сам ты гэ и твоя команда гэ;))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил shu
   187 / 887
19 февраля в 15:30
Игуаин так и не заиграет... (
шансов на то что заиграет было не много,теперь их стало ещё меньше. Плюс лишь в том,что в аренде,а не купили за 40-60 лямов)))
MaxForCSKA
MaxForCSKA
   862 / 887
19 февраля в 15:21
а начинали за здравие, обидно
drug01
drug01
   114 / 887
19 февраля в 14:56
Давно пора!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
19 февраля в 14:27
Вот придет Зидан и всех построит на подоконнике. Чуть что -лысой головой по сопатке ;)
Гус Пойет
Гус Пойет
   250 / 887
19 февраля в 14:22
Похоже на то
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
19 февраля в 13:59
Очень вероятно
Медив
Медив ответил allemz
   135 / 887
19 февраля в 13:56
Нытье.. Курилку не уволят из-за 2-3 крайне неудачных матчей, тем более в дебютном сезоне. Команда выдохлась физически, Сарри не привык к календарю АПЛ, отсюда косяки. Это нормально. Летом сольют шлак и купят игроков под "Сарри-таку", вот тогда и будут результаты.
Самое удивительное, что наиболее трешевые игроки в составе - это те которых Сарри уже взял под свою тактику. Хотя казалось бы должно быть наоборот.
Romeo 777
Romeo 777 ответил fanliverpoolfan
   321 / 887
19 февраля в 13:48
Видно что Абрамович забил на челси,футбол для него стал не интересен,думаю челси ждёт участь Малаги.
А что собственно должен сделать Абрамович? Он купил Сарри летом тех, кого тот хотел. Месяц назад так же Челси потратился, игрока за 64 ляма взяли. Что ещё, самому абраму выйти на поле? Единственная его ошибка, что клубом руководит Грановская, которая красиво песни поёт.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил fanliverpoolfan
   3 / 887
19 февраля в 13:34
или сегодняшнего Ливерпуля ,который о ведает немецкой колбасы и упустит чемпионство,Клопп,до свидания
dzvinka
dzvinka
   75 / 887
19 февраля в 13:06
я думаю не уволят сейчас, но если вывалится из топ-4, то по окончании сезона точно уволят, или ближе к концу, и все к этому идет.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   85 / 887
19 февраля в 12:59
Видно что Абрамович забил на челси,футбол для него стал не интересен,думаю челси ждёт участь Малаги.
Romeo 777
Romeo 777 ответил NGY
   321 / 887
19 февраля в 12:54
Я бы ни одному большому тренеру не советовал идти работать в Челси, с таким отношением игроков, которые сливают уже второго тренера.
В данном случае Сарри сам себя зарывает всё глубже и глубже
cska plus
cska plus
   12 / 887
19 февраля в 12:53
Вполне возможно, 6-0 до сих пор мерещится.
sir_Alex
sir_Alex
   104 / 887
19 февраля в 12:53
Однозначно!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   201 / 887
19 февраля в 12:52
уже давно пора было гнать
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   329 / 887
19 февраля в 12:47
уволят
NGY
NGY
   40 / 887
19 февраля в 12:45
Я бы ни одному большому тренеру не советовал идти работать в Челси, с таким отношением игроков, которые сливают уже второго тренера.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
19 февраля в 12:41
Абраша в шоке небось?!? Посыпалась команда.
Уволят Сари или не уволят - это Абрашке решать.
particular
particular
   8 / 887
19 февраля в 12:34
Мнение Саттона, - это одно из многих заявлений крайнего времени...
Невзрачная и инертная игра пенсов тревожит болельщиков и настораживает руководство...
Все ожидаемо хотят побед и успехов... Где собака порылась, кого закопать, кого и на что поменять??..:))
В мире футбольных денег, принимаемые решения, не всегда оказываются в струю с надеждами, логикой и здравым смыслом..:))
Ron09
Ron09
   469 / 887
19 февраля в 12:31
Несмотря на критику Челси очень хорош, просто не повезло
Ник Уволен
Ник Уволен
   81 / 887
19 февраля в 12:28
Погонят, как пить дать погонят.
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