Саттон: «Думаю, что Сарри уволят в ближайшее время»

Бывший футболист «Челси» Крис Саттон раскритиковал наставника команды Маурицио Сарри после вылета из Кубка Англии.
Это был последний матч Сарри в «Челси». Думаю, что его уволят в ближайшее время. Он сам говорил, что не может мотивировать игроков, так зачем оставлять его до матча с «Манчестер Сити»?
Ну посмотрим. Многие тренеры в Англии проходили через "это". Уверен, у него получится.
Ну посмотрим. Многие тренеры в Англии проходили через "это". Уверен, у него получится.
Так то ты прав, но по-моему Сарри сам виноват и дело здесь не в результатах на сегодня, а в том, что он начал проявлять слабость и люди это чувствуют, в следствие чего он теряет контроль над ситуацией и все поворачивается против него.
Так то ты прав, но по-моему Сарри сам виноват и дело здесь не в результатах на сегодня, а в том, что он начал проявлять слабость и люди это чувствуют, в следствие чего он теряет контроль над ситуацией и все поворачивается против него.
А участвовать в однообразном упоминании живности, неудачных поражений, троллить клубные пристастия и т.п., мне не интересно... Тут я курю в сторонке..:))
А участвовать в однообразном упоминании живности, неудачных поражений, троллить клубные пристастия и т.п., мне не интересно... Тут я курю в сторонке..:))
Уволят Сари или не уволят - это Абрашке решать.
Уволят Сари или не уволят - это Абрашке решать.
Невзрачная и инертная игра пенсов тревожит болельщиков и настораживает руководство...
Все ожидаемо хотят побед и успехов... Где собака порылась, кого закопать, кого и на что поменять??..:))
В мире футбольных денег, принимаемые решения, не всегда оказываются в струю с надеждами, логикой и здравым смыслом..:))
Невзрачная и инертная игра пенсов тревожит болельщиков и настораживает руководство...
Все ожидаемо хотят побед и успехов... Где собака порылась, кого закопать, кого и на что поменять??..:))
В мире футбольных денег, принимаемые решения, не всегда оказываются в струю с надеждами, логикой и здравым смыслом..:))