Саттон: «Думаю, что Сарри уволят в ближайшее время»

Бывший футболист «Челси» Крис Саттон раскритиковал наставника команды Маурицио Сарри после вылета из Кубка Англии.

Это был последний матч Сарри в «Челси». Думаю, что его уволят в ближайшее время. Он сам говорил, что не может мотивировать игроков, так зачем оставлять его до матча с «Манчестер Сити»?