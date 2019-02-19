Клопп признался, что «Ливерпуль» интересовался Джейдоном Санчо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что его клуб интересовался полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, который до перехода в немецкую команду выступал за «Манчестер Сити».

У нас никогда не было возможности заполучить Санчо. Мы не слепые - видели его, он нам нравился, но мы не могли подписать его. Потому что английские клубы не продают своих игроков другим английским клубам.

Я не знаю точно, в чем причина этого, но так зачастую происходит. Однако теперь они могут уезжать в Германию, там прекрасная лига.