Сарри: «Нам не повезло»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал вылет из Кубка Англии.

Нам не повезло, ведь команда хорошо провела первый тайм, но соперник смог реализовать свои моменты. Конечно, я чувствую давление из-за результатов, а не из-за чего-то другого. Нужно работать дальше. Необходимо более агрессивнее и решительнее действовать на поле.