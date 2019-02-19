Сарри: «Нам не повезло»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал вылет из Кубка Англии.
Нам не повезло, ведь команда хорошо провела первый тайм, но соперник смог реализовать свои моменты. Конечно, я чувствую давление из-за результатов, а не из-за чего-то другого. Нужно работать дальше. Необходимо более агрессивнее и решительнее действовать на поле.
И чему их научил Сарри? Что они не боги, чтобы не делать ошибок? Они и так об этом догадывались. Весь Саррибол это такая теоретизированная фигня, оторванная от реального соперника на поле, что просто удивляешься иногда.
И чему их научил Сарри? Что они не боги, чтобы не делать ошибок? Они и так об этом догадывались. Весь Саррибол это такая теоретизированная фигня, оторванная от реального соперника на поле, что просто удивляешься иногда.
Проблема в том, что итальянский футбол давно уже сам по себе проблемный. Оттуда не приходят интересные идеи. Если вынести за скобки Ювентус, то остальные итальянские клубы постоянно попадают на разгромы в еврокубках.
Даже суперуспешный прошлый сезон Ромы ознаменовался двумя разгромами.
По-этому надо просто признать, времена когда в Италии были Анчелотти, Липпи...они ушли. Хорошего там ничего нет. Даже Аллегри. Он просто лучший среди худших. Сарри был вторым лучшим среди худших
Проблема в том, что итальянский футбол давно уже сам по себе проблемный. Оттуда не приходят интересные идеи. Если вынести за скобки Ювентус, то остальные итальянские клубы постоянно попадают на разгромы в еврокубках.
Даже суперуспешный прошлый сезон Ромы ознаменовался двумя разгромами.
По-этому надо просто признать, времена когда в Италии были Анчелотти, Липпи...они ушли. Хорошего там ничего нет. Даже Аллегри. Он просто лучший среди худших. Сарри был вторым лучшим среди худших
В итоге когда мяч получал Погба, рядом не было вообще никого. У него вагон времени, чтобы забросить мяч в любую точку поля, на любого свободного игрока.
Можно конечно критиковать дефов, но перед ними задача, их четверо против трех-четырех игроков МЮ, плюс кто то должен еще выдвинуться вперед к Погба...
Спасибо, что у МЮ сложный матч впереди, они не особо хотели идти вперед. Так бы 0-6 повторили бы налегке.
По мне так тут очевидный косяк тренера, который тупо не хотел подстраиваться под соперника. А МЮ не гордый, они спокойно подстроились и накидали столько, сколько хотели...
Чтобы тактика Сарри работала, класс между командами должен быть как между Челси и Хаддерсфилдом. Но тут сложно собрать такой состав, чтобы разница между МЮ и Челси была, как между Челси и Хаддерсфилдом. По-этому все эти разговоры про класс игроков Челси оно конечно да, более классные игроки играли бы лучше, но по факту нет. Настолько классных игроков, чтобы футболисты МЮ на их фоне выглядели Хаддерсфилдом, тупо нет
В итоге когда мяч получал Погба, рядом не было вообще никого. У него вагон времени, чтобы забросить мяч в любую точку поля, на любого свободного игрока.
Можно конечно критиковать дефов, но перед ними задача, их четверо против трех-четырех игроков МЮ, плюс кто то должен еще выдвинуться вперед к Погба...
Спасибо, что у МЮ сложный матч впереди, они не особо хотели идти вперед. Так бы 0-6 повторили бы налегке.
По мне так тут очевидный косяк тренера, который тупо не хотел подстраиваться под соперника. А МЮ не гордый, они спокойно подстроились и накидали столько, сколько хотели...
Чтобы тактика Сарри работала, класс между командами должен быть как между Челси и Хаддерсфилдом. Но тут сложно собрать такой состав, чтобы разница между МЮ и Челси была, как между Челси и Хаддерсфилдом. По-этому все эти разговоры про класс игроков Челси оно конечно да, более классные игроки играли бы лучше, но по факту нет. Настолько классных игроков, чтобы футболисты МЮ на их фоне выглядели Хаддерсфилдом, тупо нет
В мире, где против тебя играет думающий соперник, который анализирует твою игру, готовится к ней, который точно так же тратит миллионы на игроков и персонал... Это вообще даже в теории может сработать?
В мире, где против тебя играет думающий соперник, который анализирует твою игру, готовится к ней, который точно так же тратит миллионы на игроков и персонал... Это вообще даже в теории может сработать?
Детские ошибки допускаются на таком уровне (
Детские ошибки допускаются на таком уровне (
не плохо и были подходы
не плохо и были подходы