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Сарри: «Нам не повезло»

19 февраля 2019, 08:55
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Наставник «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал вылет из Кубка Англии.

Нам не повезло, ведь команда хорошо провела первый тайм, но соперник смог реализовать свои моменты. Конечно, я чувствую давление из-за результатов, а не из-за чего-то другого. Нужно работать дальше. Необходимо более агрессивнее и решительнее действовать на поле.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   170 / 887
19 февраля в 16:50
Физрук стал очень много ныть.
iBragim2102
iBragim2102 ответил Медив
19 февраля в 14:57
Конте тоже выгребал и выгребал серъезно. Он тоже не ротировал состав и как только добавились еврокубки - он быстро их загнал до уровня разгромов от Борнмута, Уотфорда и Ньюкасла. Плюс он был конфликтным и к нему никто не хотел переходить, особенно те, кто с ним уже работал. Пример Льоренте. Проблема в том, что итальянский футбол давно уже сам по себе проблемный. Оттуда не приходят интересные идеи. Если вынести за скобки Ювентус, то остальные итальянские клубы постоянно попадают на разгромы в еврокубках. Даже суперуспешный прошлый сезон Ромы ознаменовался двумя разгромами. По-этому надо просто признать, времена когда в Италии были Анчелотти, Липпи...они ушли. Хорошего там ничего нет. Даже Аллегри. Он просто лучший среди худших. Сарри был вторым лучшим среди худших
Контэ выгребать то выгребал, но если бы ему подкупили игроков которых он просил, возможно до сих пор бы работал, проблема Челси это слабая конкуренция на скамейке нет 2ого состава как у мю.
Медив
Медив ответил dzvinka
   135 / 887
19 февраля в 13:36
все верно, тактика Сарри и работала, когда играли против верон и спалов, где в составе 35летние пенсионеры в обороне достаивающие свои контракты. В АПЛ контрить Сарри сейчас уже настолько просто и предсказуемо, и все знают что вообще ничего не изменит макаронник, и просто долбят его теми же граблями из тура в тур друг за дружкой.
Абсолютно верно. В чем фигня тактики Сарри? При твоей атаке, это неопасное катание мяча против всего состава команды соперников. Но как только ты теряешь мяч то получаешь очень быструю и опасную контратаку. Варианта ловить контратаки самим - нет. Варианта добавить игроков в опорную зону, чтобы контратаки соперников были менее опасными - нет. Вариантов использовать в атаке что то кроме коротких передач - нет(ну это хотя бы логично, короткие передачи - меньше шансов потерять мяч и получить быструю и опасную контратаку. Голов правда не приносит).
И чему их научил Сарри? Что они не боги, чтобы не делать ошибок? Они и так об этом догадывались. Весь Саррибол это такая теоретизированная фигня, оторванная от реального соперника на поле, что просто удивляешься иногда.
1 команда
1 команда
   68 / 887
19 февраля в 13:16
С тренером?
dzvinka
dzvinka ответил Медив
   75 / 887
19 февраля в 13:02
Вряд ли... В параллельной Вселенной, где у Челси был бы адекватный тренер, он посмотрел бы матч МЮ с ПСЖ, типа "аха, они персонально приставили к Погба Маркиньоса, а без Погба МЮ это треш. Надо персонально поставить к нему Канте...". И это был бы эпичный матч, два чемпиона мира друг против друга, интересно кто победит. Но в мире Сарри, Канте должен подключаться к атакам, оставляя свободным центр поля. Кто там остается, Жоржиньо? Но Жоржиньо дирижер атак, через него идут все комбинации, по-этому он всегда старается быть открытым для передачи и держится подальше от соперников. В итоге когда мяч получал Погба, рядом не было вообще никого. У него вагон времени, чтобы забросить мяч в любую точку поля, на любого свободного игрока. Можно конечно критиковать дефов, но перед ними задача, их четверо против трех-четырех игроков МЮ, плюс кто то должен еще выдвинуться вперед к Погба... Спасибо, что у МЮ сложный матч впереди, они не особо хотели идти вперед. Так бы 0-6 повторили бы налегке. По мне так тут очевидный косяк тренера, который тупо не хотел подстраиваться под соперника. А МЮ не гордый, они спокойно подстроились и накидали столько, сколько хотели... Чтобы тактика Сарри работала, класс между командами должен быть как между Челси и Хаддерсфилдом. Но тут сложно собрать такой состав, чтобы разница между МЮ и Челси была, как между Челси и Хаддерсфилдом. По-этому все эти разговоры про класс игроков Челси оно конечно да, более классные игроки играли бы лучше, но по факту нет. Настолько классных игроков, чтобы футболисты МЮ на их фоне выглядели Хаддерсфилдом, тупо нет
все верно, тактика Сарри и работала, когда играли против верон и спалов, где в составе 35летние пенсионеры в обороне достаивающие свои контракты. В АПЛ контрить Сарри сейчас уже настолько просто и предсказуемо, и все знают что вообще ничего не изменит макаронник, и просто долбят его теми же граблями из тура в тур друг за дружкой.
Медив
Медив ответил iBragim2102
   135 / 887
19 февраля в 12:50
Я вам про Сарри еще в августе говорил, там с Конте контракт разорвали - поторопились, проблема Челси это игроки, они уже ничего не могут, Азар как видит команду выше 6ого места так превращается в Кокорина, неужели его удастся сливочной помойке втолкнуть за 100лямов.
Конте тоже выгребал и выгребал серъезно. Он тоже не ротировал состав и как только добавились еврокубки - он быстро их загнал до уровня разгромов от Борнмута, Уотфорда и Ньюкасла. Плюс он был конфликтным и к нему никто не хотел переходить, особенно те, кто с ним уже работал. Пример Льоренте.
Проблема в том, что итальянский футбол давно уже сам по себе проблемный. Оттуда не приходят интересные идеи. Если вынести за скобки Ювентус, то остальные итальянские клубы постоянно попадают на разгромы в еврокубках.
Даже суперуспешный прошлый сезон Ромы ознаменовался двумя разгромами.
По-этому надо просто признать, времена когда в Италии были Анчелотти, Липпи...они ушли. Хорошего там ничего нет. Даже Аллегри. Он просто лучший среди худших. Сарри был вторым лучшим среди худших
Медив
Медив ответил Artuom
   135 / 887
19 февраля в 12:41
Может только если в команде на каждой позиции игрок экстра класса и у них сыгранность уже минимум года 2-3. Вот тогда, даже если играть постоянно одной тактикой и быть полностью предсказуемыми,ещё можно рассчитывать на трофей.
Вряд ли... В параллельной Вселенной, где у Челси был бы адекватный тренер, он посмотрел бы матч МЮ с ПСЖ, типа "аха, они персонально приставили к Погба Маркиньоса, а без Погба МЮ это треш. Надо персонально поставить к нему Канте...". И это был бы эпичный матч, два чемпиона мира друг против друга, интересно кто победит. Но в мире Сарри, Канте должен подключаться к атакам, оставляя свободным центр поля. Кто там остается, Жоржиньо? Но Жоржиньо дирижер атак, через него идут все комбинации, по-этому он всегда старается быть открытым для передачи и держится подальше от соперников.
В итоге когда мяч получал Погба, рядом не было вообще никого. У него вагон времени, чтобы забросить мяч в любую точку поля, на любого свободного игрока.
Можно конечно критиковать дефов, но перед ними задача, их четверо против трех-четырех игроков МЮ, плюс кто то должен еще выдвинуться вперед к Погба...
Спасибо, что у МЮ сложный матч впереди, они не особо хотели идти вперед. Так бы 0-6 повторили бы налегке.
По мне так тут очевидный косяк тренера, который тупо не хотел подстраиваться под соперника. А МЮ не гордый, они спокойно подстроились и накидали столько, сколько хотели...
Чтобы тактика Сарри работала, класс между командами должен быть как между Челси и Хаддерсфилдом. Но тут сложно собрать такой состав, чтобы разница между МЮ и Челси была, как между Челси и Хаддерсфилдом. По-этому все эти разговоры про класс игроков Челси оно конечно да, более классные игроки играли бы лучше, но по факту нет. Настолько классных игроков, чтобы футболисты МЮ на их фоне выглядели Хаддерсфилдом, тупо нет
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   115 / 887
19 февраля в 12:12
Челси потерялся , запутался . Понакупили шлака , теперь состав чистить очень долго придется , плюс Азар летом уйдет - станет еще хуже .
iBragim2102
iBragim2102
19 февраля в 12:01
Я вам про Сарри еще в августе говорил, там с Конте контракт разорвали - поторопились, проблема Челси это игроки, они уже ничего не могут, Азар как видит команду выше 6ого места так превращается в Кокорина, неужели его удастся сливочной помойке втолкнуть за 100лямов.
Artuom
Artuom ответил Медив
   269 / 887
19 февраля в 11:52
А вообще, Сарри наверное первый тренер в истории АПЛ, который никогда не меняет расстановку. Не разу не было, чтобы когда команда проигрывала 0-1, на поле выходил атакующий игрок вместо оборонительного. Когда команда выигрывает 1-0, нет обратного движения. Всегда одна и та же расстановка, всегда одни и те же замены, которые эту расстановку не меняют. В мире, где против тебя играет думающий соперник, который анализирует твою игру, готовится к ней, который точно так же тратит миллионы на игроков и персонал... Это вообще даже в теории может сработать?
Может только если в команде на каждой позиции игрок экстра класса и у них сыгранность уже минимум года 2-3. Вот тогда, даже если играть постоянно одной тактикой и быть полностью предсказуемыми,ещё можно рассчитывать на трофей.
Медив
Медив
   135 / 887
19 февраля в 11:26
А вообще, Сарри наверное первый тренер в истории АПЛ, который никогда не меняет расстановку. Не разу не было, чтобы когда команда проигрывала 0-1, на поле выходил атакующий игрок вместо оборонительного. Когда команда выигрывает 1-0, нет обратного движения. Всегда одна и та же расстановка, всегда одни и те же замены, которые эту расстановку не меняют.
В мире, где против тебя играет думающий соперник, который анализирует твою игру, готовится к ней, который точно так же тратит миллионы на игроков и персонал... Это вообще даже в теории может сработать?
Медив
Медив
   135 / 887
19 февраля в 11:18
Какая агрессия... Они еле ходят. Алонсо, блин, скоро получит сердечный приступ на поле. Начерта было отправлять их в играть в Швецию в феврале, если через три дня команду ждал Манчестер Юнайтед?
STVA 1
STVA 1
   96 / 887
19 февраля в 10:46
Наверное пора чЮмодан собирать.
FERIS
FERIS
   188 / 887
19 февраля в 10:45
В защите полный бардак,такого я давно не видел.
Детские ошибки допускаются на таком уровне (
sir_Alex
sir_Alex
   104 / 887
19 февраля в 10:26
Плохо играют пенсы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   187 / 887
19 февраля в 10:13
это не твоя команда ,хотя первый действительно играли не плохо и были подходы
то была не игра,а катание мяча по полю.пока мяч не попал в ноги Полю,после этого уже всё было предопределенно. Челси надо у Милана покупать Пёнтака,вот тот бы в каждом матче по одному забивал,даже если бы на него не играли.Поляк впечатляет,это вам не Морато или Жиру.....Конечно этот упоротый такого игрока не мог увидеть,ему надо что то экстравагантное,типа аргентинца. Игуану можно отправлять обратно в Фиат.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Болот Сарбанов
   187 / 887
19 февраля в 10:10
Жалко тренера. Скорее всего 24.02 будет его последняя игра с "горожанами" в финале кубка лиги и кончатся его мучения.
скорее всего жалко болельщиков ЧЕЛСИ,которые подверглись таким мучениям,а тренера ждёт чемоданчик.после катания на яхте.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   669 / 887
19 февраля в 09:32
это не твоя команда ,хотя первый действительно играли
не плохо и были подходы
loko7
loko7
   779 / 887
19 февраля в 09:31
В последнее время вам часто не везет.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   272 / 887
19 февраля в 09:14
Жалко тренера. Скорее всего 24.02 будет его последняя игра с "горожанами" в финале кубка лиги и кончатся его мучения.
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