Рейнгольд: «„Зенит“ пройдет дальше, а „Краснодар“ вылетит»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы российских клубов в Лиге Европы.

Думаю, «Зенит» пройдет дальше, а «Краснодар» вылетит. Не потому, что он лучше «Краснодара». А потому, что питерцы играть будут дома. Я посмотрел «Фенербахче» – ничего особенного. Погоду делают футболисты, которые идут с рынка. Не просто так команда занимает 15-е место в чемпионате Турции. Думаю, сейчас питерцы физические кондиции наберут и грохнут «Фенербахче» дома. Если бы еще Мак забил пенальти в Стамбуле, вообще все было бы по-другому. Что касается «Краснодара», то ему попался очень сильный соперник. «Байер» очень понравился. И «Краснодару» там делать нечего, при всем к ним уважении.