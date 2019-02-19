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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Рейнгольд: «„Зенит“ пройдет дальше, а „Краснодар“ вылетит»

19 февраля 2019, 15:22

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы российских клубов в Лиге Европы.

Думаю, «Зенит» пройдет дальше, а «Краснодар» вылетит. Не потому, что он лучше «Краснодара». А потому, что питерцы играть будут дома. Я посмотрел «Фенербахче» – ничего особенного. Погоду делают футболисты, которые идут с рынка. Не просто так команда занимает 15-е место в чемпионате Турции. Думаю, сейчас питерцы физические кондиции наберут и грохнут «Фенербахче» дома. Если бы еще Мак забил пенальти в Стамбуле, вообще все было бы по-другому. Что касается «Краснодара», то ему попался очень сильный соперник. «Байер» очень понравился. И «Краснодару» там делать нечего, при всем к ним уважении.

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Leningrad 84
   156 / 887
22 февраля в 01:30
Валерий Леонидович! На счет того, что "Краснодару там делать нечего" позволю с Вами не согласиться. Пройдут и "Зенит", и "Краснодар"!
Я же говорил, что пройдут и Зенит, и Краснодар!
Так что Валерию Леонидовичу - незачет...
mortid
mortid
   314 / 887
21 февраля в 05:28
Удачи туркам и Краснодару, девочки отдыхают.
МапС
МапС
   136 / 887
20 февраля в 17:40
Прогнозы - дело неблагодарное, сплошной флуд да и только.
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
19 февраля в 19:09
Пупсик оскорбил Краснодар.

А что до Зенита - мы не нуждаемся в поученьях рейнгольда. Пусть лучше учит московские команды, что не нужно специально сливать ЛЕ. А раз уж те слили - пусть в рот тряпочку возьмет, и замолчит навеки.

Зенит Чемпион!
Leningrad 84
Leningrad 84
   156 / 887
19 февраля в 18:31
Валерий Леонидович!
На счет того, что "Краснодару там делать нечего" позволю с Вами не согласиться.
Пройдут и "Зенит", и "Краснодар"!
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
19 февраля в 17:22
Посмотрим, посмотрим) Как правило, бывшие спартачи еще те оракулы! Удачи обоим нашим командам в ответных матчах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
19 февраля в 17:12
Спойлер...но..

Наверно так и будет...
Хорошее интервью...
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   568 / 887
19 февраля в 17:11
Боюсь будет наоборот...
Carcasss
Carcasss
19 февраля в 17:02
сранно,
валерон вроде спартач,
а о шансах спартака в еврокубках ни слова
не красиво
Великолепный
Великолепный
   164 / 887
19 февраля в 16:55
Вот будет финиш, если все будет наоборот.
Что тогда скажет Рейнгольд?
oncha
oncha ответил Leha-ha50
   78 / 887
19 февраля в 16:34
Отберите у деда микрофон.....желательно навсегда!!!
Лучше его лишить слова навсегда.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 887
19 февраля в 16:30
Нужно обоим российским клубам пройти дальше! Удачи!
Т34
Т34
   21 / 887
19 февраля в 16:28
Нельзя категорично заявлять о результатах предстоящих матчей. Это футбол, а он не предсказуем. О зените говорить не хочу. Краснодару придется нелегко, не смотря на то, что он ничуть не хуже Байера. Свое поле и больший опыт немцев это не на пользу быкам, но если будет забит гол, вся игра может перевернуться, как в одну, так и в другую сторону. Байеру придется сильно поупираться, чтобы выбить Краснодар, это уже не мальчики для битья, но и сами могут поставить подножку. Непобедимых в футболе не бывает.
За адекватность
За адекватность
   86 / 887
19 февраля в 16:20
"И «Краснодару» там делать нечего, при всем к ним уважении." Так может со следующего сезона отказаться в ЕК играть? Все равно нашим клубам там особо "делать нечего" Наши клубы априори не ходят в числе фаворитов ЕК, а кто пройдет, а кто нет в четверг увидим.
борька
борька
   203 / 887
19 февраля в 16:18
Газзагиб выиграет 2-1, но по жидовски уступит туркам, а кубанцам, как и трубачам эта лига европы до задницы!
серый1925
серый1925
   439 / 887
19 февраля в 16:15
Оба клуба должны пройти успеха им
Лакшери
Лакшери
   275 / 887
19 февраля в 16:00
Что за дичь ? Он смеется ? Про Зенит - бред , про Краснодар через чур переоценивает немцев
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   289 / 887
19 февраля в 15:57
Согласен с дедом. Но Краснодар часто удивляет экспертов. Будем надеяться, что оба пройдут.
kella
kella
   719 / 887
19 февраля в 15:53
Все будет с точностью наоборот!
КЭТиК
КЭТиК
   239 / 887
19 февраля в 15:51
Сам же говорит, что у Зенита нападающих в нормальной форме нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
19 февраля в 15:45
Отберите у деда микрофон.....желательно навсегда!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   293 / 887
19 февраля в 15:40
ОДНО МОГУ СКАЗАТЬ ТОЧНО !
СПАРТАК ВЫЙДЕТ НА ОСАСУНУ ИЛИ САСУОЛЛО !

ГЫ-ГЫ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   549 / 887
19 февраля в 15:36
Рейнгольд, внуков воспитывай.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   35 / 887
19 февраля в 15:32
И «Краснодару» там делать нечего, при всем к ним уважении.
☆☆☆☆☆☆
Рейнгольд этим доказал, что он равен тем нашим соотечественникам, которые болели за звезду в Краснодаре 2 года назад.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   35 / 887
19 февраля в 15:32
Первые 2 комментария на ветке
Фан Зенита: Оба должны пройти
Фан спартака: Оба не пройдут
☆☆☆☆☆☆☆☆
Вот оно, воспитание!
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   90 / 887
19 февраля в 15:31
Рейнгольд становится всё умнее и умнее.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
19 февраля в 15:30
Оба не пррйдут ,при всем уважении.... к Краснодару
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   159 / 887
19 февраля в 15:23
Оба пройти должны. Зенит 2:0, а Краснодар 1:1!
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