Рейнгольд: «„Зенит“ пройдет дальше, а „Краснодар“ вылетит»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы российских клубов в Лиге Европы.
Думаю, «Зенит» пройдет дальше, а «Краснодар» вылетит. Не потому, что он лучше «Краснодара». А потому, что питерцы играть будут дома. Я посмотрел «Фенербахче» – ничего особенного. Погоду делают футболисты, которые идут с рынка. Не просто так команда занимает 15-е место в чемпионате Турции. Думаю, сейчас питерцы физические кондиции наберут и грохнут «Фенербахче» дома. Если бы еще Мак забил пенальти в Стамбуле, вообще все было бы по-другому. Что касается «Краснодара», то ему попался очень сильный соперник. «Байер» очень понравился. И «Краснодару» там делать нечего, при всем к ним уважении.
Так что Валерию Леонидовичу - незачет...
Так что Валерию Леонидовичу - незачет...
А что до Зенита - мы не нуждаемся в поученьях рейнгольда. Пусть лучше учит московские команды, что не нужно специально сливать ЛЕ. А раз уж те слили - пусть в рот тряпочку возьмет, и замолчит навеки.
Зенит Чемпион!
А что до Зенита - мы не нуждаемся в поученьях рейнгольда. Пусть лучше учит московские команды, что не нужно специально сливать ЛЕ. А раз уж те слили - пусть в рот тряпочку возьмет, и замолчит навеки.
Зенит Чемпион!
На счет того, что "Краснодару там делать нечего" позволю с Вами не согласиться.
Пройдут и "Зенит", и "Краснодар"!
На счет того, что "Краснодару там делать нечего" позволю с Вами не согласиться.
Пройдут и "Зенит", и "Краснодар"!
Наверно так и будет...
Хорошее интервью...
Наверно так и будет...
Хорошее интервью...
валерон вроде спартач,
а о шансах спартака в еврокубках ни слова
не красиво
валерон вроде спартач,
а о шансах спартака в еврокубках ни слова
не красиво
Что тогда скажет Рейнгольд?
Что тогда скажет Рейнгольд?
СПАРТАК ВЫЙДЕТ НА ОСАСУНУ ИЛИ САСУОЛЛО !
ГЫ-ГЫ
СПАРТАК ВЫЙДЕТ НА ОСАСУНУ ИЛИ САСУОЛЛО !
ГЫ-ГЫ
☆☆☆☆☆☆
Рейнгольд этим доказал, что он равен тем нашим соотечественникам, которые болели за звезду в Краснодаре 2 года назад.
☆☆☆☆☆☆
Рейнгольд этим доказал, что он равен тем нашим соотечественникам, которые болели за звезду в Краснодаре 2 года назад.
Фан Зенита: Оба должны пройти
Фан спартака: Оба не пройдут
☆☆☆☆☆☆☆☆
Вот оно, воспитание!
Фан Зенита: Оба должны пройти
Фан спартака: Оба не пройдут
☆☆☆☆☆☆☆☆
Вот оно, воспитание!