«Барселона» отказалась от покупки Бензема в 2008 году

19 февраля 2019, 21:54

Каталонская «Барселона» в 2008 году была близка к покупке Карима Бензема. Тогда форвард выступал за «Лион». Клубы согласовали трансфер футболиста за 30 миллионов евро, однако переход Бензема заблокировал тогдашний технический секретарь каталонского клуба Чики Бегиристайн. Он лично встречался с игроком и пришел к выводу, что у Бензема сложный характер, который помешает ему быстро адаптироваться в новой команде.

Напомним, что Бензема сейчас выступает за «Реал». Недавно Карим стал вторым французом, который провел 300 матчей в Примере.