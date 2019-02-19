«Барселона» отказалась от покупки Бензема в 2008 году

Каталонская «Барселона» в 2008 году была близка к покупке Карима Бензема. Тогда форвард выступал за «Лион». Клубы согласовали трансфер футболиста за 30 миллионов евро, однако переход Бензема заблокировал тогдашний технический секретарь каталонского клуба Чики Бегиристайн. Он лично встречался с игроком и пришел к выводу, что у Бензема сложный характер, который помешает ему быстро адаптироваться в новой команде.
Напомним, что Бензема сейчас выступает за «Реал». Недавно Карим стал вторым французом, который провел 300 матчей в Примере.
08.10.2008 22:36
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Спортивный директор «Барселоны» Чики Бегиристайн рассказал, что этим летом клуб пытался купить 20-летнего нападающего «Лиона» Карима Бензема, однако тот отказался от перехода.
«Мы несколько раз пытались купить его, но это оказалось невозможным, - сказал Бегиристайн www.frenchleague.com.
– Мы пробовали этим летом, но он захотел остаться в «Лионе».
В конце концов, решение зависит от него. У нас отличные отношения и с ним, и с руководством клуба, так что мы будем поддерживать контакт, чтобы он знал, что все еще нас интересует, если он вдруг передумает».
Орасио ОЛИВЕЙРА
Статья официального сайта французской футбольной лиги за 2008 год!
Лицемерие - один из самых больших грехов! Но каталонским не привыкать...
08.10.2008 22:36
981 просмотр 0 комментариев
Спортивный директор «Барселоны» Чики Бегиристайн рассказал, что этим летом клуб пытался купить 20-летнего нападающего «Лиона» Карима Бензема, однако тот отказался от перехода.
«Мы несколько раз пытались купить его, но это оказалось невозможным, - сказал Бегиристайн www.frenchleague.com.
– Мы пробовали этим летом, но он захотел остаться в «Лионе».
В конце концов, решение зависит от него. У нас отличные отношения и с ним, и с руководством клуба, так что мы будем поддерживать контакт, чтобы он знал, что все еще нас интересует, если он вдруг передумает».
Орасио ОЛИВЕЙРА
Статья официального сайта французской футбольной лиги за 2008 год!
Лицемерие - один из самых больших грехов! Но каталонским не привыкать...