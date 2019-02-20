Аллегри: «Роналду - это преимущество, но одного его нам не хватит»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда растет физически, психологически и технически. Нужно продолжать двигаться вперед, наступает самая важная стадия сезона. Завтра мы должны быть сосредоточенными и помнить, что нам противостоит компактная команда, чьей сильной стороной являются «стандарты». И что в последние годы она очень хорошо выступает в еврокубках.

Иметь Роналду в составе - это преимущество, но одного его нам не хватит. Вся команда должна показать хорошую игру.