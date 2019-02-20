Кангва: «В каждом матче игроки „Арсенала“ ощущали: Дзюба забьет»

Форвард «Арсенала» Эванс Кангва поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе, который играл в тульском клубе на правах аренды во второй части сезона-2017/18.

Дзюба — футболист высочайшего уровня. Выше того, что был в среднем в «Арсенале». Когда Дзюба только пришел к нам год назад, он показался мне скромным. Другие бы на его месте орали на тебя: «Какого черта не отдал мне пас?» С Артемом все проще.

Как только я ошибался, он говорил мне: «Эванс, беги. Просто беги. Я буду рядом, и ты поймешь, что нужно делать». Так чаще всего и получалось. С Артемом играть удобно: он цепляется за мяч и сохраняет его (это позволяет делать не только мощь, но и техника), пока вингеры не добегут до него. А это то, что мне нужно — отдать кому-то пас и бежать!

В каждой игре мы ощущали: Дзюба забьет. Нам могло быть очень трудно, а соперник мог быть очень силен — а Артем всё равно делал свое дело. А когда нам удавалось повести в счете, Дзюба, как лидер, никогда не давал расслабиться.