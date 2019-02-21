Н'Диайе: «Сделаю всё, чтобы забить как можно больше голов за ЦСКА»

Новичок ЦСКА Лассана Н’Диайе прибыл в расположение команды, которая находится на сборе в испанском Кампоаморе.

У меня всё хорошо, спасибо всевышнему. Впечатление от победы на Кубке африканских наций? Я очень доволен. Это огромная честь — впервые выиграть такой трофей для своей страны. У нас в Мали все очень рады и счастливы.