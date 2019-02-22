«Челси» снова обыграл «Мальме»

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Челси» дома обыграл «Мальме».
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Мальме» 3:0 (0:0)
Голы: Жиру 55, Баркли 74, Хадсон-Одои 84
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта (Ампаду 79), Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Канте (Лофтус-Чик 75), Ковачич, Баркли (Жоржиньо 76), Хадсон-Одои, Жиру, Виллиан
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Мальме»: Далин, Виндхейм, Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Риекс, Кристиансен (Левицки 71), Бачиру, Траустасон (Галл 72), Розенберг (Страндберг 62), Антонссон
Главный тренер: Рёслер Уве.
Предупреждения: Баркли 18, Сафари 31, Розенберг 44, Кристиансен 51, Бенгтссон 52, Бенгтссон 73
Удаление: Бенгтссон 73
В первом поединке англичане на выезде победили со счетом 2:1.
Наверное, это главный претендент на кубок, наравне с Арсеналом
Наверное, это главный претендент на кубок, наравне с Арсеналом
Ждем что покажут с МС. Сильно заметно, что Хадсону 18 лет.
Ждем что покажут с МС. Сильно заметно, что Хадсону 18 лет.
И вместо того, чтобы потратить год на то, чтобы ввести их во взрослый футбол, Челси сцуко потратил год, чтобы итальянский старпер пытался доказать миру, что его тактика работает на высоком уровне... Грустно это все
И вместо того, чтобы потратить год на то, чтобы ввести их во взрослый футбол, Челси сцуко потратил год, чтобы итальянский старпер пытался доказать миру, что его тактика работает на высоком уровне... Грустно это все