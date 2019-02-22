«Бенфике» хватило ничьей с «Галатасараем», чтобы выйти в 1/8 финала ЛЕ

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» сыграла вничью с «Галатасараем».
Лиссабон, стадион «Эштадиу да Луж»
Бенфика - Галатасарай 0:0
«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Пицци (Аппелт Пирес 83), Моррис Луис, Жедсон, Черви (Рафа Силва 59), Секейра (Жонас 75), Сеферович
Главный тренер: Витория Руи.
«Галатасарай»: Муслера, Мариано, Луиндама, ду Насименту Тейшейра, Нагатомо, Беланда, Донк (Гюмюш 78), Н'Диайе, Фегули (Акбаба 84), Дианье, Оньекуру (Акгюн 83)
Главный тренер: Терим Фатих.
Предупреждения: ду Насименту Тейшейра 4, Жонас 90+3
В первой игре португальцы обыграли «Галатасарай» со счетом 2:1.