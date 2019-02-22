«Интер» разгромил «Рапид»

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Интер» дома оказался сильнее «Рапида».
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интернационале» - «Рапид» 4:0
Голы: Весино 11, Раноккья 18, Перишич 80, Политано 87
«Интернационале»: Ханданович, Седрик Соареш, Раноккья, Шкриньяр (Миранда 77), Асамоа, Весино, Брозович (Валеро 61), Кандрева, Наингголан, Перишич, Мартинес (Политано 66)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Рапид»: Штребингер, Потцман, Зоннляйтнер, Хофманн, Болинголи-Мбомбо (Шобесбергер 75), Граховац, Любичич, Мург, Кнасмюллнер (Шваб 64), Иван (Мюльдур 64), Павлович
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар.
Предупреждения: Асамоа 14, Хофманн 18, Раноккья 79
В первом поединке итальянцы на выезде победили со счетом 1:0.
Возможно Икарди сковывал Спаллетти и теперь, при условии хорошей формы Лаутаро, пойдут и результаты и кое-какая игра.
Возможно Икарди сковывал Спаллетти и теперь, при условии хорошей формы Лаутаро, пойдут и результаты и кое-какая игра.
Вперёд нерадзурри!
Вперёд нерадзурри!