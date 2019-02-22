«Краснодар» выбил «Байер» из Лиги Европы

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Байер» дома не смог обыграть «Краснодар».
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Краснодар» 1:1 (0:0)
Голы: Арангис 87 - Сулейманов 84
«Байер»: Градецки, Вайзер, Драгович, Та, Венделл, Брандт, Арангис, Хавертс (Баумгартлингер 66), Фолланд, Аларио, Бэйли
Главный тренер: Бош Петер.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Ольссон (Газинский 61), Каборе, Перейра, Классон (Стоцкий 78), Игнатьев (Сулейманов 70), Вандерсон Масиэль
Главный тренер: Мусаев Мурад.
Предупреждения: Ольссон 37, Драгович 42, Перейра 81, Стоцкий 90+4
Судья: Мажейка Гедиминас.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В первом поединке команды голов не забивали.
Больше на встречных было, нежели Краснодар сидел
в глубокой обороне и делал редкие вылазки .Атаковали
то одни, то другие, за исключением момента с 70 по 80 минуты,
когда Краснодар немного прижался, а потом опять на встречных.
Больше на встречных было, нежели Краснодар сидел
в глубокой обороне и делал редкие вылазки .Атаковали
то одни, то другие, за исключением момента с 70 по 80 минуты,
когда Краснодар немного прижался, а потом опять на встречных.
Хочется верить, что вылет из кубковых турниров поможет Байеру взять четвёртое место в Бундеслиги.
Хочется верить, что вылет из кубковых турниров поможет Байеру взять четвёртое место в Бундеслиги.
Теперь Краснодар
Рад за Сулейманова!
Теперь Краснодар
Рад за Сулейманова!
Аспириновые хотели обойтись малой кровью - но не тут-то было ...
Шапи удивляет с каждым матчем. Сколько уже победных и красивых голов забил за быков?
Вот только в составе было всего 3 россиянина - в чемпионате придется еще столько же выпускать.
Хорошего жребия быкам!
Аспириновые хотели обойтись малой кровью - но не тут-то было ...
Шапи удивляет с каждым матчем. Сколько уже победных и красивых голов забил за быков?
Вот только в составе было всего 3 россиянина - в чемпионате придется еще столько же выпускать.
Хорошего жребия быкам!