«Ренн» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв на выезде «Бетис»

«Ренну» удалось обыграть на выезде «Бетис» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Севилья, стадион «Бенито Вильямарин»
«Бетис» - «Ренн» 1:3 (1:2)
Голы: Ло Чельсо 41 - Бенсебаини 22, Хуну 30, Ньянг 90+4
«Бетис»: Хоэль, Манди, Бартра, Сидней, Хоакин (Эмерсон 89), Каналес, Вильям Карвалью, Гуардадо (Лайнес Лейва 78), Ло Чельсо, Морон Гарсия, Хесе (Леон Лимонес 69)
Главный тренер: Сетьен Кике.
«Ренн»: Кубек, Траоре, Да Силва, Мешер, Бенсебаини (Зеффан 77), Сарр, Гренье, Буриго (Гелен 75), Ньянг, Хуну (Дель Кастильо 84), Бен Арфа
Главный тренер: Стефан Жульен.
Предупреждения: Сидней 36, Ньянг 58, Вильям Карвалью 75, Хоакин 79, Траоре 82, Зеффан 90+2
В первом матче команды сыграли 3:3.