«Вильярреал» выбил «Спортинг» из Лиги Европы

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 Матч завершен  Вильярреал 1:1  Спортинг 8.5 3.1 1.62
20:55 Матч завершен  Зенит 3:1  Фенербахче 1.84 3.65 4.9
20:55 Матч завершен  Валенсия 1:0  Селтик 1.6 3.9 5.9
20:55 Матч завершен  Айнтрахт Ф 4:1  Шахтер Дн 1.27 4.7 19
20:55 Матч завершен  Наполи 2:0  Цюрих 1.13 9 17.5
20:55 Матч завершен  Зальцбург 4:0  Брюгге 1.5 4.3 6.5
20:55 Матч завершен  Динамо Зб 3:0  Виктория П 1.67 3.75 5.5
20:55 Матч завершен  Арсенал 3:0  БАТЭ 1.11 10 20
23:00 30’  Бенфика 0:0  Галатасарай 1.45 4.75 6.5
23:00 28’  Динамо К 0:0  Олимпиакос 2.45 3.15 3.1
23:00 31’  Бетис 0:2  Ренн - - -
23:00 30’  Челси 0:0  Мальме 1.27 5.8 11
23:00 Идет первый тайм, 31’  Байер 0:0  Краснодар 1.43 4.8 7
23:00 31’  Генк 1:1  Славия П 2 3.4 3.85
23:00 31’  Интер 2:0  Рапид В 1.34 5.15 9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 1.5 3.8 7.2
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере 2:0 Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:3 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлендМидленд 3:3 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 1:0 Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 1:0 Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1.9 3.2 4.2
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 1:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет 1:0 Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия 2.2 3.6 2.85
20:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания 1.32 4.7 9
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 1:2 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво 1:0 Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 30’ Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос 2:0 Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 34’ Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья 1:1 Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 34’ Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК 0:0 Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
23:00 33’ Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:3 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 7.1 3.05 1.63
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
01:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:2 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:0 Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 6:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.52 3.65 6.6
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 4:1 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт 3:0 Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 5:1 Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 13-е место 1 X 2
11:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 3:0 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 15-е место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 2:4 Логотип футбольный клуб Урал-2 (Екатеринбург)Урал-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 11-е место 1 X 2
16:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник 2:2
(2:3 п.) 		Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 9-е место 1 X 2
19:15 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб РигаРига 2:2
(5:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм 1:1 Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак 2.5 2.65 3.3
20:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад 0:2 Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль 3.4 3.15 2.15
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«Вильярреал» выбил «Спортинг» из Лиги Европы

сегодня, 22:53
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 1Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Вильярреал» дома сыграл вничью со «Спортингом», но прошел в следующий раунд.

Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика

«Вильярреал» - «Спортинг» 1:1 (0:1)
Голы: Форнальс 80 - Бруну Фернандеш 45+1

«Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Фунес Мори, Руис, Фуэго (Иборра 63), Льямбрич (Касорла 71), Тригерос, Форнальс, Педраса, Дани Раба (Токо Экамби 57), Морено
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

«Спортинг»: Салин, Илори, Коатес, Борха, Ристовски (Луис Феллипе 83), Гудель, Вендел, Джефферсон, Диаби (Рафаэл 77), Бруну Фернандеш, Дост
Главный тренер: Кейзер Марсель.

Предупреждения: Джефферсон 35, Бруну Фернандеш 43, Джефферсон 50, Морено 51, Илори 51

Удаление: Джефферсон 50

В первом поединке испанцы победили на выезде со счетом 1:0.

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Все комментарии
3ton
3ton
   139 / 843
сегодня в 23:21
Ла Лига идет за европейским дублем )
Apsny
Apsny
   122 / 843
сегодня в 23:07
С проходом.
Jum13
Jum13
   6 / 843
сегодня в 23:02
Свиньи - на месте Вильрреала должны были быть мы!
lawr19730
lawr19730
   156 / 843
сегодня в 23:01
Козляры испанские,выиграть не смогли.
Шишанутый
Шишанутый
   18 / 843
сегодня в 22:58
Красавцы Вилляреал! С победой и удачи на жеребевке, пусть следущий сопернек будет попроще!
cska plus
cska plus
   7 / 843
сегодня в 22:54
Молодцы!
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