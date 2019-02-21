«Вильярреал» выбил «Спортинг» из Лиги Европы

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Вильярреал» дома сыграл вничью со «Спортингом», но прошел в следующий раунд.
Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика
«Вильярреал» - «Спортинг» 1:1 (0:1)
Голы: Форнальс 80 - Бруну Фернандеш 45+1
«Вильярреал»: Андрес, Гаспар, Фунес Мори, Руис, Фуэго (Иборра 63), Льямбрич (Касорла 71), Тригерос, Форнальс, Педраса, Дани Раба (Токо Экамби 57), Морено
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
«Спортинг»: Салин, Илори, Коатес, Борха, Ристовски (Луис Феллипе 83), Гудель, Вендел, Джефферсон, Диаби (Рафаэл 77), Бруну Фернандеш, Дост
Главный тренер: Кейзер Марсель.
Предупреждения: Джефферсон 35, Бруну Фернандеш 43, Джефферсон 50, Морено 51, Илори 51
Удаление: Джефферсон 50
В первом поединке испанцы победили на выезде со счетом 1:0.