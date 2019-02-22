Хохлов: «Надеюсь, болельщики „Динамо“ не будут оскорблять Юсупова»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал переход в клуб полузащитника Артура Юсупова, который ранее уже выступал в составе «бело-голубых», но в 2015 году ушел в «Зенит».

Мы еще летом говорили, что если хотим решить поставленную задачу – попадание в еврокубки – нам нужно усиление. Юсупов – качественный исполнитель, я рад, что он у нас. Но для решения больших задач нужно еще усилиться.

Я все-таки надеюсь, что фанаты не устроят Юсупову обструкцию. Мы поговорили с Артуром на эту тему сразу после подписания контракта. Он готов к такому повороту. Но, как я уже сказал, надеюсь, что мы не услышим с трибун оскорблений в его адрес. Он уходил из «Динамо» не по своей воле. И я буду убеждать болельщиков в том, что Юсупов не предавал клуб. Думаю, своей игрой он сможет вернуть к себе любовь и признание фанатов.