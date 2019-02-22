Чухлов: «Дзюба в матче с „Фенербахче“ был никакой»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (3:1).
Про Дзюбу вообще не хотелось бы говорить. Отходит он назад или нет, пытается там разыгрывающего какого-то изобразить или не пытается. Азмун сделал три гола, его заменили, а Дзюба был никакой.
Вот что Дзюба показал в этой игре? Что он показал, когда побежал парнишку отмазывать от секьюрити? Иди на поле, забивай голы. А потом зайди, после матча, предложи штраф за парнишку заплатить. Вот это был бы поступок.
Когда получили контратаку - два цз турков неслись сломя голову назад - Дзюба сделал пас - мяч прошел между ног у первого турка - что он мог сделать? ну а дальше дело техники. Смешно ей богу выискивать в заслуженной победе Зенита какие то намеки на сдачу от турков
Когда получили контратаку - два цз турков неслись сломя голову назад - Дзюба сделал пас - мяч прошел между ног у первого турка - что он мог сделать? ну а дальше дело техники. Смешно ей богу выискивать в заслуженной победе Зенита какие то намеки на сдачу от турков
Пока защитники так крепко держали его, создавалось пространство для Дриусси и Азмуна
Надеюсь это не одноразовая мотивированность игроков и они продолжат в том же духе
Ну и с победой нас и своеобразной победой краснодарцев
Пока защитники так крепко держали его, создавалось пространство для Дриусси и Азмуна
Надеюсь это не одноразовая мотивированность игроков и они продолжат в том же духе
Ну и с победой нас и своеобразной победой краснодарцев
Ты своё мнение высказал....
Я так не считаю...
Как не считаю что на таком уровне вообще возможны некие "междусобойчики"....
А эти "песни" про поражение Баварии от Зенита 10 лет назад,про поражение Минска...про Поражение Фенербахче - не кончатся никогда.....
Что то должно греть душу "нелюбителям" питерского клуба.....не будем им мешать...)))
И в отличии от "недоброжелателей" - не сплетничаем - а ждём жеребьевки 1/8-й ЛЕ...)))
Ты своё мнение высказал....
Я так не считаю...
Как не считаю что на таком уровне вообще возможны некие "междусобойчики"....
А эти "песни" про поражение Баварии от Зенита 10 лет назад,про поражение Минска...про Поражение Фенербахче - не кончатся никогда.....
Что то должно греть душу "нелюбителям" питерского клуба.....не будем им мешать...)))
И в отличии от "недоброжелателей" - не сплетничаем - а ждём жеребьевки 1/8-й ЛЕ...)))
А потом вспомнились золотые слова танка...
Эрик Хаген: «Договорным был матч в Кубке УЕФА. Один из наших ребят знал рефери – это уже само по себе достаточно подозрительно. Нам за победы в Европе платили громадные премиальные, 12 000 долларов. Перед игрой тот парень сказал, что если мы скинемся по 3 000 долларов, победа будет нашей, однако мне это предложение не пришлось по душе. Я встал и сказал, что это какая-то чушь и что мы и так победим, потому что мы заведомо сильнее. Но, как бы там ни было, футболисты решили заплатить. И я в добровольно-принудительном порядке тоже заплатил 3000 долларов из своего кармана. Тогда соперник пропустил четыре странноватых гола, и мы, естественно, выиграли».
А потом вспомнились золотые слова танка...
Эрик Хаген: «Договорным был матч в Кубке УЕФА. Один из наших ребят знал рефери – это уже само по себе достаточно подозрительно. Нам за победы в Европе платили громадные премиальные, 12 000 долларов. Перед игрой тот парень сказал, что если мы скинемся по 3 000 долларов, победа будет нашей, однако мне это предложение не пришлось по душе. Я встал и сказал, что это какая-то чушь и что мы и так победим, потому что мы заведомо сильнее. Но, как бы там ни было, футболисты решили заплатить. И я в добровольно-принудительном порядке тоже заплатил 3000 долларов из своего кармана. Тогда соперник пропустил четыре странноватых гола, и мы, естественно, выиграли».
"Да потому что всё куплено...Фенер явно поддался...а в данный момент тайные агенты Газпрома в Ньоне нагревают шары для жеребьёвки с вложенными бумажками "Ренн" и Динамо Загреб".....
Я отчасти понимаю твоё сожаление по итоговому результату....и даже предполагаю что ты лично случайно у себя в подъезде увидел передачу чемоданчика с деньгами представителю турецкого клуба от лица "очень похожего на А.Б.Миллера....
Но думаю ты ошибаешься........))
"Да потому что всё куплено...Фенер явно поддался...а в данный момент тайные агенты Газпрома в Ньоне нагревают шары для жеребьёвки с вложенными бумажками "Ренн" и Динамо Загреб".....
Я отчасти понимаю твоё сожаление по итоговому результату....и даже предполагаю что ты лично случайно у себя в подъезде увидел передачу чемоданчика с деньгами представителю турецкого клуба от лица "очень похожего на А.Б.Миллера....
Но думаю ты ошибаешься........))
Но итоговый результат нивелирует степень полезности отдельных игроков......
Участвовал в победном матче - значит вложил свою долю в Победу.....
Артёму скорей набрать форму и не слушать бесконечных критиков......!!!!!!!!!!!!
Но итоговый результат нивелирует степень полезности отдельных игроков......
Участвовал в победном матче - значит вложил свою долю в Победу.....
Артёму скорей набрать форму и не слушать бесконечных критиков......!!!!!!!!!!!!