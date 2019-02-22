Чухлов: «Дзюба в матче с „Фенербахче“ был никакой»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 33’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 45’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 23’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 30’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 23’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 31’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 35’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 76’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 34’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 79’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 17’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
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00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Чухлов: «Дзюба в матче с „Фенербахче“ был никакой»

22 февраля 2019, 08:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (3:1).

Про Дзюбу вообще не хотелось бы говорить. Отходит он назад или нет, пытается там разыгрывающего какого-то изобразить или не пытается. Азмун сделал три гола, его заменили, а Дзюба был никакой.

Вот что Дзюба показал в этой игре? Что он показал, когда побежал парнишку отмазывать от секьюрити? Иди на поле, забивай голы. А потом зайди, после матча, предложи штраф за парнишку заплатить. Вот это был бы поступок.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
22 февраля в 17:10
Чухлов как игрок был гораздо слабже дзюбы, вот и идет в рейнгольды.
ziborock
ziborock ответил cska1948
   25 / 887
22 февраля в 16:46
Уже за пас Азмуну, с которого Сердар забил победный гол, Дзюба не заслуживает ТАКОЙ оценки.
По твоему там был пас Азмуну? А по моему там был пас турку, который зачем то выдал Сердару идеальный пас вместо того чтобы просто выбить мяч, что кстати наталкивает на некоторые мысли!
Palex
Palex ответил 25процентный клоун
   123 / 887
22 февраля в 13:48
    Ладожский
    Ладожский
       94 / 887
    22 февраля в 13:45
    Таки воспитанник спартака и ЗМС.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Palex
       3 / 887
    22 февраля в 13:14
    я про футбол написал ,и уровень моего поста ты не выдерживаешь ,и даже не понял о чем я . зависти у меня нет к Зениту,и вообще нет ,хотя вру ,завидовал Аяксу в первом тайме с Реалом ,вот это футбол ,просто блеск ,хочу такой у нас,ведь это наш стиль . Зенит только жалость вызывает ,но Азмун еденолично закрыл самую самую слабую сторону питерцев
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил zenitforfun
       3 / 887
    22 февраля в 13:10
    ты все развернул в свою сторону,но я принимаю такое как возможное ,хотя видел много аыстраданых комбэков и там всегда движение вперед до конца,зарабатывание фолов ,навесы и прессинг
    zenitforfun
    zenitforfun ответил 25процентный клоун
       626 / 887
    22 февраля в 13:03
    Джек,ну вот ты граммотный,объясни мне дураку,зачем фенер при счете 1-3 тянул время ,перекатывая мяч поперек поля а при положительном счете 1-2 получил контраатаку по центру и в просто подарил мяч Азмуну?)))))
    перекатывал, как ты говоришь ,мяч по причине прессинга Зенита. ни разу не видел, чтобы турки забрасывали мяч в штрафную - им не на кого забраcывать - посему искали проходы от центра поля уже начиная.
    Когда получили контратаку - два цз турков неслись сломя голову назад - Дзюба сделал пас - мяч прошел между ног у первого турка - что он мог сделать? ну а дальше дело техники. Смешно ей богу выискивать в заслуженной победе Зенита какие то намеки на сдачу от турков
    112910415
    112910415
       73 / 887
    22 февраля в 12:04
    тяжелый он стал, как утюг
    cska1948
    cska1948 ответил Jeck Denielse
       176 / 887
    22 февраля в 11:56
    Каждый вправе видеть ситуацию как ему этого хочется...... Ты своё мнение высказал.... Я так не считаю... Как не считаю что на таком уровне вообще возможны некие "междусобойчики".... А эти "песни" про поражение Баварии от Зенита 10 лет назад,про поражение Минска...про Поражение Фенербахче - не кончатся никогда..... Что то должно греть душу "нелюбителям" питерского клуба.....не будем им мешать...))) И в отличии от "недоброжелателей" - не сплетничаем - а ждём жеребьевки 1/8-й ЛЕ...)))
    О каком "мнении" клоуна можно говорить? Клоуны во все времена существовали только для того, чтобы смешить публику.
    cska1948
    cska1948
       176 / 887
    22 февраля в 11:50
    Уже за пас Азмуну, с которого Сердар забил победный гол, Дзюба не заслуживает ТАКОЙ оценки.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
       233 / 887
    22 февраля в 11:44
    На самом деле, при всей моей нелюбви к дзюбе, сыграл он хорошо
    Пока защитники так крепко держали его, создавалось пространство для Дриусси и Азмуна
    Надеюсь это не одноразовая мотивированность игроков и они продолжат в том же духе
    Ну и с победой нас и своеобразной победой краснодарцев
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       308 / 887
    22 февраля в 11:23
    Зенит сыграл на пределе возможностей.Видно что функционал понемногу наращивается.А по поводу Дзюбы то его работа была огромна.Он работал ниже Дриусси и Азмуна отнимал мячи создавая простор для напов.Без него команду вжали бы и забили точно второй мяч.Он очень большой трудяга.Похуже всех сработал Анюков именно с его фланга беспрепятственно забит гол.Он даже не изобразил накрытие.Это его старая беда, он не раз так играл.Будем все же снисходительны к ветерану.Победа досталась в борьбе.Успехов Зениту и дальше.
    kust07
    kust07
       390 / 887
    22 февраля в 11:02
    Чухлову пить надо меньше чтоб глаза не заплывали
    Bullкин
    Bullкин
       451 / 887
    22 февраля в 10:57
    Опять псевдоэксперты повылезали.
    cska plus
    cska plus
       12 / 887
    22 февраля в 10:48
    Он какой то тяжёлый и грузный.
    ZjzoRe
    ZjzoRe
       333 / 887
    22 февраля в 10:37
    Чушь, только тот, кто не разбирается в футболе, не отметил вчера минимум 3 классных паса в касание от Дзюбы на ход партнерам, выигранные единоборства, адресные скидки мяча и работу в защите. Грош цена таким экспертам.
    grazie100
    grazie100 ответил 25процентный клоун
       354 / 887
    22 февраля в 10:37
    я включил матч где-то на 70 ой. минуте ,смотрел без звука и был удивлен происходящему ,я думал Зенит висит на воротах соперника при 2-1 ,а они играют на контрах от обороны))))) а потом этот подарок ,и потом 3-1 и фенер просто перекатывает мяч ,ау ребята,вам десять минут ,снимайте вратаря ,оголяйте шашки,ни чего подобного,ни намека на желание закамбэчить. А потом вспомнились золотые слова танка... Эрик Хаген: «Договорным был матч в Кубке УЕФА. Один из наших ребят знал рефери – это уже само по себе достаточно подозрительно. Нам за победы в Европе платили громадные премиальные, 12 000 долларов. Перед игрой тот парень сказал, что если мы скинемся по 3 000 долларов, победа будет нашей, однако мне это предложение не пришлось по душе. Я встал и сказал, что это какая-то чушь и что мы и так победим, потому что мы заведомо сильнее. Но, как бы там ни было, футболисты решили заплатить. И я в добровольно-принудительном порядке тоже заплатил 3000 долларов из своего кармана. Тогда соперник пропустил четыре странноватых гола, и мы, естественно, выиграли».
    Все кто смотрит матч с 70 80 90 минуты это просто100%клоуны , можно было и не включать свой TV Говоря про Баварию, но тут же забывают про Манчестер, как - будто и не было Супер Кубока. Если каждый спартаковских тролль пишет, что за 30 тыс можно купить матч в ЛЕ у него плохо с головой, я думаю что Федун купил бы уже не одну ЛЧ для таких 25% болтунов.Обиженные игроки как ваш,, спартаковец" Панов и Хаген были и всегда будут. Ваша зависть и преврщает вас обычных 🐷Летописцы и... на всю голову шелкопёры, и похитители тухлых🐽 новостей.
    viv
    viv
       74 / 887
    22 февраля в 10:32
    У Дзюбы просто сели батарейки...
    mihaluch
    mihaluch
       174 / 887
    22 февраля в 10:13
    Дзюба провёл не лучший свой матч, нглавное победа и Дзюба был в команде победительнице
    Palex
    Palex ответил 25процентный клоун
       123 / 887
    22 февраля в 10:06
    Все заговоры и негатив ищешь?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
       11 / 887
    22 февраля в 09:22
    я включил матч где-то на 70 ой. минуте ,смотрел без звука и был удивлен происходящему ,я думал Зенит висит на воротах соперника при 2-1 ,а они играют на контрах от обороны))))) а потом этот подарок ,и потом 3-1 и фенер просто перекатывает мяч ,ау ребята,вам десять минут ,снимайте вратаря ,оголяйте шашки,ни чего подобного,ни намека на желание закамбэчить. А потом вспомнились золотые слова танка... Эрик Хаген: «Договорным был матч в Кубке УЕФА. Один из наших ребят знал рефери – это уже само по себе достаточно подозрительно. Нам за победы в Европе платили громадные премиальные, 12 000 долларов. Перед игрой тот парень сказал, что если мы скинемся по 3 000 долларов, победа будет нашей, однако мне это предложение не пришлось по душе. Я встал и сказал, что это какая-то чушь и что мы и так победим, потому что мы заведомо сильнее. Но, как бы там ни было, футболисты решили заплатить. И я в добровольно-принудительном порядке тоже заплатил 3000 долларов из своего кармана. Тогда соперник пропустил четыре странноватых гола, и мы, естественно, выиграли».
    Каждый вправе видеть ситуацию как ему этого хочется......
    Ты своё мнение высказал....

    Я так не считаю...
    Как не считаю что на таком уровне вообще возможны некие "междусобойчики"....
    А эти "песни" про поражение Баварии от Зенита 10 лет назад,про поражение Минска...про Поражение Фенербахче - не кончатся никогда.....

    Что то должно греть душу "нелюбителям" питерского клуба.....не будем им мешать...)))

    И в отличии от "недоброжелателей" - не сплетничаем - а ждём жеребьевки 1/8-й ЛЕ...)))
    Т34
    Т34
       22 / 887
    22 февраля в 09:20
    Дзюба сдулся. Он в обиде, что его не отпустили за кордон. А теперь, когда появился Азмун, он и вообще уйдет в тень. Дзюба любит славу, а слава уйдет к другому. Этого Дзюба не переживет.
    161регион
    161регион
       7 / 887
    22 февраля в 09:19
    Бу га га га.....теперь с появлением иранца,дзюбишки будет совсем трудно попадать в состав,заболотного законсервируют вобще
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       3 / 887
    22 февраля в 09:15
    я включил матч где-то на 70 ой. минуте ,смотрел без звука и был удивлен происходящему ,я думал Зенит висит на воротах соперника при 2-1 ,а они играют на контрах от обороны))))) а потом этот подарок ,и потом 3-1 и фенер просто перекатывает мяч ,ау ребята,вам десять минут ,снимайте вратаря ,оголяйте шашки,ни чего подобного,ни намека на желание закамбэчить.
    А потом вспомнились золотые слова танка...
    Эрик Хаген: «Договорным был матч в Кубке УЕФА. Один из наших ребят знал рефери – это уже само по себе достаточно подозрительно. Нам за победы в Европе платили громадные премиальные, 12 000 долларов. Перед игрой тот парень сказал, что если мы скинемся по 3 000 долларов, победа будет нашей, однако мне это предложение не пришлось по душе. Я встал и сказал, что это какая-то чушь и что мы и так победим, потому что мы заведомо сильнее. Но, как бы там ни было, футболисты решили заплатить. И я в добровольно-принудительном порядке тоже заплатил 3000 долларов из своего кармана. Тогда соперник пропустил четыре странноватых гола, и мы, естественно, выиграли».
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
       11 / 887
    22 февраля в 09:11
    Джек,ну вот ты граммотный,объясни мне дураку,зачем фенер при счете 1-3 тянул время ,перекатывая мяч поперек поля а при положительном счете 1-2 получил контраатаку по центру и в просто подарил мяч Азмуну?)))))
    Сам вопрос...и тем более адресат ))) подразумевает что ты услышишь :
    "Да потому что всё куплено...Фенер явно поддался...а в данный момент тайные агенты Газпрома в Ньоне нагревают шары для жеребьёвки с вложенными бумажками "Ренн" и Динамо Загреб".....

    Я отчасти понимаю твоё сожаление по итоговому результату....и даже предполагаю что ты лично случайно у себя в подъезде увидел передачу чемоданчика с деньгами представителю турецкого клуба от лица "очень похожего на А.Б.Миллера....

    Но думаю ты ошибаешься........))
    starche
    starche
       135 / 887
    22 февраля в 09:06
    Он после ЧМ всегда такой.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       3 / 887
    22 февраля в 08:59
    Джек,ну вот ты граммотный,объясни мне дураку,зачем фенер при счете 1-3 тянул время ,перекатывая мяч поперек поля а при положительном счете 1-2 получил контраатаку по центру и в просто подарил мяч Азмуну?)))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 887
    22 февраля в 08:56
    Не лучший матч Дзюбы........это и без Чухлова и Панова понятно.....
    Но итоговый результат нивелирует степень полезности отдельных игроков......
    Участвовал в победном матче - значит вложил свою долю в Победу.....

    Артёму скорей набрать форму и не слушать бесконечных критиков......!!!!!!!!!!!!
    STVA 1
    STVA 1
       95 / 887
    22 февраля в 08:53
    Даже Месси не все игры даются.Главное вышли , а на счет Дзюбы пускай Богданыч выводы делает.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 887
    22 февраля в 08:50
    Чухлова что Панов укусил? Дзюба на себя оттянул Шкртела, который был вынужден играть персонально на Артёма. И не забываем, что у него голевая передача. Гыгыгы
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