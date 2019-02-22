Чухлов: «Дзюба в матче с „Фенербахче“ был никакой»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы во вчерашнем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» (3:1).

Про Дзюбу вообще не хотелось бы говорить. Отходит он назад или нет, пытается там разыгрывающего какого-то изобразить или не пытается. Азмун сделал три гола, его заменили, а Дзюба был никакой.

Вот что Дзюба показал в этой игре? Что он показал, когда побежал парнишку отмазывать от секьюрити? Иди на поле, забивай голы. А потом зайди, после матча, предложи штраф за парнишку заплатить. Вот это был бы поступок.