Бубнов: «Весной „Зенит“ будет выглядеть мощно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов положительно оценил игру «Зенита» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (3:1).

После блеклой игры в Стамбуле футбол в исполнении петербуржцев при родных трибунах стал откровением. За короткий недельный отрезок «Зениту» удалось серьёзно прибавить и продемонстрировать хороший уровень. Самый главный фактор преображения – приобретение Азмуна, который внёс наибольший вклад в победу над «Фенербахче». Кроме того, в новом качестве предстал Дриусси, которого чуть-чуть отодвинули и наделили большим объёмом работы. Их тройка с Дзюбой впереди – очень сильный блок, отлично работающий на скорости и оказывающий давление на оборону соперника. В первом матче этого как раз и не было.

Единственное – «Зенит» пока не набрал оптимальные функциональные кондиции, что было заметно по второму тайму. Хозяева давали «Фенербахче» подолгу контролировать мяч и не могли навязать качественный прессинг. Другое дело, что команда Сергея Семака ещё будет прибавлять, а нынешних ресурсов в итоге хватило для победы. Именно за счёт связки Дриусси — Дзюба — Азмун «Зениту» и удалось переломить ход встречи.

Безусловно, стоит отметить Азмуна, выдавшего великолепный дебют. Иранец и раньше демонстрировал свои лучшие качества, вроде игры на втором этаже, но в предыдущих командах у него была иная обслуга. В «Зените» качество исполнителей гораздо лучше, поэтому и моментов у новичка отныне будет больше. Хорошо себя проявил Барриос, неплохо смотрелся Ракицкий, понравился молодой Мусаев, появлявшийся в основе на зимних сборах. То есть все зимние приобретения «Зенита» в кратчайшие сроки адаптировались и в дальнейшем будут только прибавлять. Петербуржцы очень хорошо укомплектовались, и теперь я с большим оптимизмом смотрю на их перспективы как в Лиге Европы, так и в чемпионате России. Весной «Зенит» будет выглядеть мощно.

Что касается Лиги Европы, то для серьёзных результатов команде Семака необходимо прибавлять, в том числе через матчи чемпионата. На фоне «Фенербахче» «Зенит» выглядел неплохо, особенно в домашней встрече, но гол стамбульцев всё же заставил понервничать. На следующих стадиях петербуржцам могут попасться соперники более высокого уровня, так что необходимо прогрессировать.