Сулейманов: «Сказал Перейре, что бить буду я. Вот так и вышел гол»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дал комментарий после ответной игры с «Байером» (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы и выхода своей команды в следующую стадию турнира. На 84-й минуте встречи Сулейманов забил решающий в противостоянии гол со штрафного.

Маленький праздник. Очень рады, что прошли. Насколько тяжело было обороняться в концовке игры? Они все пошли вперёд. Угловых 5-6 в конце было, но мы выстояли, это показывает наш характер.

Мой гол со штрафного? Мы тренируем штрафные лет пять. Почувствовал уверенность и сказал Перейре, что буду бить я. Вот так и вышел гол.