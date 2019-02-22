Терехин: «„Зениту“ вполне по силам дойти до полуфинала Лиги Европы»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал проход «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы. Накануне питерцы обыграли «Фенербахче» (3:1).

Азмун везде забивал - и в «Рубине», и в «Ростове». Очень хороший нападающий, мне он всегда нравился. Это форвард с разными сильными качествами, молодой в свои 24 года. Спасибо Бердыеву, что он где-то достал Азмуна и воспитал. Нет сомнений, что это отличное приобретение «Зенита». Вопрос только, как там будут совмещать всех легионеров в чемпионате с учётом лимита. Но я думаю, питерцы найдут выход из ситуации.